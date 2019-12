JAZDIL ZO STRANY NA STRANU: Vodič zo Stakčína nafúkal asi tri promile

Snina 18. decembra (TASR) – Polícia obvinila 46-ročného muža zo Stakčína, okres Snina, z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Podľa krajskej policajnej hovorkyne z Prešova Jany Ligdayovej počas policajnej kontroly ako vodič osobného auta nafúkal takmer tri promile.



„Obvinený muž sa skutku dopustil v utorok (17. 12.) popoludní na ulici Stakčínskej v Snine. Jazdil zo strany na stranu, a preto ho policajná hliadka zastavila. Pri kontrole bol vodič vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške na alkohol. Výsledok dosiahol hodnotu 1,37 miligramu etanolu na liter vydychovaného vzduchu, opakovaná dychová skúška dosiahla ešte vyššiu hodnotu, a to takmer tri promile. Vodič teda viedol motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť vykonávať takúto činnosť, keďže by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,“ uviedla hovorkyňa.



Muža obmedzili na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje na to, že situácia na cestách je aj bez takýchto prípadov dosť nebezpečná. „Vodiči musia byť veľmi ostražití, musia predvídať situáciu na cestách a neraz sa obrniť neskutočnou trpezlivosťou. Konanie nezodpovedných šoférov, ktorí si sadnú za volant pod vplyvom alkoholu, je mimoriadne nezodpovedné a alarmujúce,“ uzavrela Ligdayová.