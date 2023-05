JAZDILI S CUDZÍMI ZNAČKAMI: Polícia už vodičov zadržala

Borský Mikuláš/Borský Sv. Jur 4. mája (TASR) – Polícia na Záhorí zadržala dvoch vodičov, ktorí jazdili s cudzími štátnymi poznávacími značkami. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Policajti v Borskom Mikuláši zadržali vodiča, jazdiaceho na premaľovanom aute. "Jeden z policajtov si auto pamätal a vedel, že čierne auto bolo pôvodne červené a nesedeli ani jeho značky, keďže mu ich spolu s technickým preukazom prednedávnom zadržal. Hliadka dala vodičovi znamenie na zastavenie, no 29-ročný muž sa dal pred hliadkou na útek a následne to skúsil ešte behom. Po pár metroch ho ale policajti dobehli a keď zistil, že odpor je márny, začal spolupracovať," uviedla Antalová.



Muža obmedzili policajti na osobnej slobode, zaistili mu značky z auta a keďže bol na slobode, hoci bol naňho okresným súdom vydaný zatykač, skončil v bratislavskej cele policajného zaistenia. Senickí policajti ho budú riešiť za jazdu v správnom konaní, kde mu hrozí ďalší postih.



"Ďalším zadržaným bol 26-ročný vodič, ktorého policajti chytili pri obci Borský Svätý Jur. Z auta vyrobil ´hybrid´. Predná maska bola s logom Škody a osadené české značky, na zadnej strane to bolo už auto Seat s inými českými značkami, no emisnú a technickú kontrolu mal zase na slovenské značky," informovala krajská policajná hovorkyňa.



Po tomto zistení sa policajti snažili vodiča zastaviť. "Ani v tomto prípade vodič nezastavil a asi po dvoch kilometroch jazdy po poľnej ceste s autom zapadol a dal sa na útek. Policajti ho dostihli a 26-ročného vodiča eskortovali do cely," doplnila Antalová.



Lustráciou zistili policajti, že muž nemá vodičský preukaz a má uložený zákaz viesť motorové vozidlá. "Poverený policajt muža obvinil z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a v cele policajného zaistenia si posedí až do rozhodnutia súdu, ktorý rozhodne o jeho vine a treste. V rámci tzv. superrýchleho konania sa už onedlho postaví pred sudcu," povedala policajná hovorkyňa.