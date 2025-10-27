Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Regióny

JAZDITE OPATRNE: Na horských priechodoch Donovaly a Čertovica sneží

.
Na snímke snežný pluh počas sneženia na horskom priechode Čertovica v okrese Brezno 21. novembra 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Naše vozidlá s personálom sú v teréne a robia všetko pre bezpečnú jazdu motoristov, dodala BBRSC.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 27. októbra (TASR) - Na niektorých horských priechodoch v Banskobystrickom kraji aktuálne sneží. Ide o horské priechody Donovaly a Čertovica. Informovala o tom v pondelok podvečer na sociálnej sieti Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).

„Naše vozidlá s personálom sú v teréne a robia všetko pre bezpečnú jazdu motoristov,“ dodala BBRSC. Vodičom pripomína, aby jazdili opatrne.

.

Neprehliadnite

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente