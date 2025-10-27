< sekcia Regióny
JAZDITE OPATRNE: Na horských priechodoch Donovaly a Čertovica sneží
Naše vozidlá s personálom sú v teréne a robia všetko pre bezpečnú jazdu motoristov, dodala BBRSC.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 27. októbra (TASR) - Na niektorých horských priechodoch v Banskobystrickom kraji aktuálne sneží. Ide o horské priechody Donovaly a Čertovica. Informovala o tom v pondelok podvečer na sociálnej sieti Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).
„Naše vozidlá s personálom sú v teréne a robia všetko pre bezpečnú jazdu motoristov,“ dodala BBRSC. Vodičom pripomína, aby jazdili opatrne.
„Naše vozidlá s personálom sú v teréne a robia všetko pre bezpečnú jazdu motoristov,“ dodala BBRSC. Vodičom pripomína, aby jazdili opatrne.