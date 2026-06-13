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Jazdou po bývalej železnici si pripomenú desaťročnicu Cyklokorytničky
Deti poteší novinka - uvedenie príbehu o Korýtku a Korytničke. Na stanici Zápalkáreň predstavia aj kalendár letných podujatí.
Autor TASR
Ružomberok 13. júna (TASR) - Cyklisti, rodiny s deťmi aj priaznivci histórie sa stretnú v sobotu na trase bývalej Korytnickej železnice na spoločnej jazde Po stopách Korýtka. Na najobľúbenejšej trase, Cyklokorytničke, si pripomenú desať rokov spoločných jázd, obnovovania tradícií a podpory aktívneho cestovného ruchu v regióne. Informovala o tom PR manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Katarína Šarafínová.
Sobotný program sa začne o 9.00 h cykloraňajkami na stanici Zápalkáreň v Ružomberku a pripravené je aj ocenenie osobností, ktoré sa počas uplynulých rokov podieľali na rozvoji projektu a oživení príbehu legendárneho Korýtka. Deti poteší novinka - uvedenie príbehu o Korýtku a Korytničke. Na stanici Zápalkáreň predstavia aj kalendár letných podujatí.
Spoločná jazda so sprievodcom odštartuje o 9.40 h. Cyklisti sa zastavia na viacerých miestach bývalej trate a pripomenú si históriu unikátnej úzkorozchodnej železnice. Hlavná časť programu vyvrcholí popoludní v Korytnici, kde čaká hudobný program, komentované prehliadky historickej Korytnice, tombola, stánky regionálnych predajcov, atrakcie pre deti a občerstvenie.
Sobotný program sa začne o 9.00 h cykloraňajkami na stanici Zápalkáreň v Ružomberku a pripravené je aj ocenenie osobností, ktoré sa počas uplynulých rokov podieľali na rozvoji projektu a oživení príbehu legendárneho Korýtka. Deti poteší novinka - uvedenie príbehu o Korýtku a Korytničke. Na stanici Zápalkáreň predstavia aj kalendár letných podujatí.
Spoločná jazda so sprievodcom odštartuje o 9.40 h. Cyklisti sa zastavia na viacerých miestach bývalej trate a pripomenú si históriu unikátnej úzkorozchodnej železnice. Hlavná časť programu vyvrcholí popoludní v Korytnici, kde čaká hudobný program, komentované prehliadky historickej Korytnice, tombola, stánky regionálnych predajcov, atrakcie pre deti a občerstvenie.