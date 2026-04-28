Jazdu opitého vodiča si všimla polícia: Nafúkal 3,2 promile

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vodič skončil v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Hencovce 28. apríla (TASR) - Polícia obvinila 30-ročného muža z okresu Vranov nad Topľou z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ku ktorému došlo v pondelok (27. 4.) večer pri obci Hencovce. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vodič osobného auta pri odbočovaní prešiel do protismeru.

Jeho jazdu si všimla policajná hliadka, ktorá vozidlo zastavila a vodiča podrobila kontrole. „Výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 3,2 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.


