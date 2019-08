Jazdy historických vlakov pripomínajú 120. výročie trate Žilina-Rajec

Jazdy historických vlakov budú pokračovať aj v nedeľu 18. augusta.

Žilina 17. augusta (TASR) – Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec pripravilo Považské múzeum (PM) v Žiline na tretí augustový víkend jazdy historických vlakov.



Oslavy jubilea sa začali v sobotu ráno na železničnej stanici v Žiline. O 9.15 h vyrazil do Rajca parný rušeň radu 310.433, ktorý zodpovedá prvému vlaku Rajecká Anča z roku 1899. „Význam Rajeckej doliny stúpol výstavbou železnice, ktorá značne pomohla rozvoju priemyslu a prispeli na ňu všetky obce z okolia. Znie to neuveriteľne, ale postavená bola za vyše pol roka a slúži dodnes. Spočiatku vlak premával trikrát denne, čo bolo na vtedajšie potreby obyvateľstva postačujúce,“ priblížil historik a vedúci Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach Peter Šimko.



Cestujúci, ktorí vystúpili v Rajeckých Tepliciach, si mohli zadarmo pozrieť Múzeum dopravy. „Okrem najstarších dejín tam nájdu železničnú a cestnú expozíciu vrátane motocyklov,“ načrtol Šimko. Na železničnej stanici v Rajci čakali na cestujúcich výstava k histórii trate i občerstvenie.



Jazdy historických vlakov budú pokračovať aj v nedeľu 18. augusta. Na trati Žilina – Rajec budú záujemcom k dispozícii motorové vozne M262.007, M131.1443 a M152.0160, na ktoré si cestujúci kúpia lístky priamo vo vlaku. V jednom z hotelov v Rajeckých Tepliciach je od piatka 16. augusta do nedele sprístupnené modelové koľajisko zachytávajúce trať Žilina - Rajec na začiatku 70. rokov minulého storočia v mierke 1:120.