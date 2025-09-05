< sekcia Regióny
Jazero Kuchajda v Bratislave sa v sobotu premení na letisko
Na štartovaciu rampu sa postavia tri desiatky tímov s ručne vyrobenými lietajúcimi strojmi.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Jazero Kuchajda v bratislavskom Novom Meste sa v sobotu, po 20 rokoch, premení opäť na „letisko“. Koná sa tam Red Bull Letecký Deň, ktorý so sebou prináša zábavu, recesiu a leteckú kreativitu. Podujatie uzatvára tohtoročné Novomestské kultúrne a športové leto.
„Podujatie odštartuje akrobatické vystúpenie paramotorového pilota Dimitrisa Kolliakosa. Grécky šampión predvedie adrenalínové figúry priamo nad jazerom a pripraví pôdu pre najbláznivejšiu súťaž vzdušných výmyslov,“ približujú organizátori.
Na štartovaciu rampu sa postavia tri desiatky tímov s ručne vyrobenými lietajúcimi strojmi. Ich cieľom bude zaletieť čo najďalej, pričom hodnotiť sa bude nielen vzdialenosť letu, ale aj kreativita a šou. Hodnotiť sa bude návrh stroja, nápaditosť, inžinierske riešenia či výtvarné vyhotovenie, ale aj choreografia, kostýmy či rekvizity v rámci prezentácie tímov.
Po skončení súťaže bude nasledovať hudobno-tanečný program v réžii mestskej časti. Chýbať nebude ani penová a laserová šou, ktorá spojí hudbu, svetlo a energiu. Vstup na podujatie je voľný.
