Jazierko pre žaby v mestskom parku v Košiciach pre vandalizmus ohradia

Košice 4. júla (TASR) - Jazierko pre žaby, ktoré je v mestskom parku necelý mesiac, ohradia. Dôvodom je opakujúci sa vandalizmus. Pre TASR to potvrdil hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Peter Sasák.



"Po niekoľkých veľmi nemilých skúsenostiach sme po dohode s partnermi pristúpili k príprave ohradenia jazierka, keďže ho raz týždenne niekoľko hodín upravujeme. Napraviť väčšinu škôd nie je možné bez vstupu do vody, no vstupovanie a pohyb vo vode neprospieva žubrienkam ani ďalším druhom, ktoré sa vo vode začínajú udomácňovať," uvádza SMsZ na sociálnej sieti.



Ohradu plánujú osadiť v najbližších dňoch. Tvoriť bude bariéru oddeľujúcu jazierko od zvyšku parku. "Nepôjde o plot, bude to skôr vizuálna bariéra. Spolu s osadenými tabuľami bude mať úlohu upozorniť na to, že vstup do tohto priestoru nie je vhodný," dodáva.



Pripomína, že jazierko nebolo stavané na pohyb ľudí a psov. Majiteľov psov žiada, aby ich mali pri prechádzaní parkom na vôdzke. Na voľný pohyb psov je určený oplotený výbeh v severovýchodnom rohu parku pri vstupe od pošty. O rešpektovanie prevádzkového poriadku žiada aj ďalších návštevníkov mestského parku.



Nové jazierko pri Plávajúcej fontáne oficiálne otvorili 15. júna s cieľom pomôcť biodiverzite, spestriť mestský biotop a skrášliť mestský park. Navrhnuté bolo tak, aby poskytlo vhodné podmienky na rozmnožovanie ropúch zelených ako chráneného druhu obojživelníka a slúžilo ako bezpečný úkryt pre žaby. Rastlinstvo v okolí jazierka má zas lákať hmyz, ktorý tvorí dôležitú súčasť ich potravy. "Množstvo žubrienok vo vode jazierka prekvapilo i odborných garantov projektu," doplnila SMsZ. Jazierko vzniklo v spolupráci so zástupcami Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Štátnej ochrany prírody.