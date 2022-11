Jazvinskú jaskyňu na strednom Pohroní predstavia nové infotabule

Malá Lehota 19. novembra (TASR) - V novobanskej štálovej oblasti pribudli informačné tabule, ktoré návštevníkom predstavia jedinú sprístupnenú jaskyňu na strednom Pohroní. Jazvinská jaskyňa je jedným z piatich takýchto krasových útvarov, ktoré sa nachádzajú v okolí kopaničiarskej obce Malá Lehota. Umiestnenie nových informačných tabúľ k jednej z miestnych prírodných zaujímavostí zabezpečila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región GRON v úzkej spolupráci so svojou členskou obcou Malá Lehota.



"Jazvinská jaskyňa u nás reprezentuje pohorie Tribeč, ktoré do regiónu zasahuje iba okrajovo. Napriek tomu tu však aj na malom kúsku je čo obdivovať. Vďaka podpore Ministerstva dopravy a výstavby SR formou dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu sa nám podarilo doplniť tento záujmový bod o informačné tabule, ktoré tu chýbali," uviedla pre TASR Mária Pátková z OOCR Región GRON.



Nové infotabule sú celkovo štyri, pričom tri z nich informujú návštevníkov o obci a jej okolí, faune a flóre, ktorá sa tam vyskytuje, či približujú fakty o samotnej jaskyni. Jedna z tabúľ je venovaná stále aktuálnej téme ochrany životného prostredia so zameraním na dobu rozkladu rôznych druhov odpadkov. Okrem informácií o jaskyni a jej bezprostrednom okolí sú na tabuliach aj inšpirácie na výlety do okolia.



Obec plánuje nové tabule doplniť aj o navigačné prvky, ktoré by turistov k jaskyni nasmerovali z blízkeho Debnárovho štálu. "Jazvinská jaskyňa nám pekne dopĺňa kolorit okolia Malej Lehoty. Je situovaná v typickom štálovom prostredí – obklopujú ju rozľahlé zvlnené lúky i lesy. Nachádza sa v strmšom svahu, no turistu k nej bezpečne dovedie niekoľko prírodných schodov. Na dĺžku je sprístupnených až 44 metrov, preto si určite nezabudnite čelovku a pevnú obuv," upozorňuje starosta obce Dušan Pacalaj.



Treba mať ale na pamäti, že od 1. októbra do konca februára platí sezónna uzávera. Jaskyňa je totiž zimoviskom chráneného druhu netopiera – podkovára malého. Návšteva je možná aj so sprievodcom, treba sa však vopred informovať na obecnom úrade.