Jazyková škola v Spišskej Novej Vsi prejde pod gymnázium, CVČ zanikne

Košice 28. apríla (TASR) - Jazyková škola v Spišskej Novej Vsi sa stane od 1. septembra súčasťou tamojšieho Gymnázia Javorová. Na tomto gymnáziu zároveň zanikne centrum voľného času (CVČ). V rámci zmeny v sieti škôl a školských zariadení to v pondelok schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).



Cieľom zmeny je podľa KSK zvýšenie efektivity riadenia a kvality vzdelávania v jazykovej škole a zároveň efektívnejšie využívanie priestorových, personálnych a materiálnych zdrojov. V prípade zrušenej CVČ išlo podľa kraja o neefektívne financovanie záujmovej činnosti v rámci plánovanej optimalizácie siete škôl a školských zariadení. „Záujmové aktivity tohto CVČ budú školou naďalej poskytované formou krúžkov a financované iba prostredníctvom vzdelávacích poukazov, a to v rámci hlavnej činnosti školy,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Poslanci schválili aj zrušenie CVČ na Strojárenskej ulici v Košiciach k 31. augustu. Návrh poukazoval na to, že počet pedagogických zamestnancov v CVČ za posledných šesť školských rokov klesol z 13 na päť, čo sa výrazne prejavilo v počte realizovaných krúžkov a tiež v počte návštevníkov krúžkov či v počte zrealizovaných zahraničných projektov. „Zároveň dôjde k presunutiu aktivít realizovaných CVČ na odbor školstva, čím sa vytvorí lepší systém koordinácie tvorby a realizácie aktivít a programov neformálneho vzdelávania, ako aj podpory dlhodobých športových súťaží, a to aj v spolupráci s mládežníckymi organizáciami v Košickom kraji, s ktorými odbor školstva dlhodobo spolupracuje,“ informoval Úrad KSK.



Poslanci odobrili aj zaradenie Elokovaného pracoviska, Mäsiarska 27/452, Košice ako súčasti košickej Strednej zdravotníckej školy (SZS) na Moyzesovej ulici. Zmeny ešte musí potvrdiť ministerstvo školstva.



V programe rokovania bol pôvodne i návrh zahŕňajúci spojenie košickej Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej aekonomickej Jozefa Szakkayho a Gymnázia Sándora Máraiho svyučovacím jazykom maďarským. Tento bod však poslanci hlasovaním stiahli na návrh poslaneckého klubu Aliancia-Szövetség, ktorý argumentoval, že náročnosť prípravy potrebuje väčší časový priestor.



Trnka si myslí, že k schváleniu v tomto bode dôjde na najbližšom zasadnutí. "Možno to prebehne aj s ďalším balíkom škôl, ktoré budú optimalizované, ale až k 1. septembru 2026. Čiže, my chceme v tomto procese ešte trochu pokračovať, keďže si myslím, že je tu naozaj ekonomický záujem v prvom rade samotných škôl, aby režijné náklady na proces výučby znižovali, pretože peňazí zo štátu zjavne viac nepríde,“ povedal Trnka pre TASR.