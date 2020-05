J.Droba: Znečistenie podzemných vôd v Ivanke je ekologickou velezradou

Bratislava 23. mája (TASR) - Znečistenie podzemných vôd v Ivanke pri Dunaji (okres Senec) spôsobené nelegálnou skládkou pri Vajnorskom jazere je ekologickou velezradou. Vyhlásil to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



"Hovorím o prípade na území BSK, a preto nemôžem, aj keď riešenie situácie nie je v kompetencii samosprávneho kraja, zostať ticho. Som naozaj nahnevaný. A to hlavne preto, lebo k vážnemu znečisteniu neprišlo zo dňa na deň, ale zjavne išlo o cielenú činnosť," napísal Droba na sociálnej sieti. Ako tvrdí, rozhorčený je aj preto, lebo kompetentní nekonali ani napriek tomu, že občianske združenie (OZ) Triblavina tri roky poukazovalo na zakopaný odpad s karcinogénnymi látkami, čo vyústilo do podania trestného oznámenia.



"Ako predseda samosprávneho kraja nemám kompetenciu do riešenia tohto problému zasiahnuť, ale určite budem šetrenie tohto nehorázneho hazardu s našou vodou a zdravím obyvateľov pozorne sledovať," deklaroval Droba.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) spoločne s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO) vo štvrtok (21. 5.) informovali, že odpad z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji v katastrálnom území časti Farná znečistil podzemné vody. Ukázal to podľa nich znalecký posudok z uskutočňovaného vyšetrovania. Šéf envirorezortu tvrdí, že znečistenie je veľmi vážne, a šokovalo ho zloženie jedov, ktoré sa na skládke našli. Budaj a ani Mikulec však nechceli povedať, čo sa v podzemnej vode presne našlo. Argumentovali živým vyšetrovaním. Slovenská inšpekcia životného prostredia má presondovať aj okolie skládky a zistiť, ako a kde sa až šíri znečistenie.



Mikulec a Budaj taktiež upozornili, že nelegálna skládka sa nezjavila zo dňa na deň, ale bola to dlhodobá cieľavedomá činnosť. "Musel tu byť súčinný rad úradníkov, ktorí to prikrývali," skonštatoval minister životného prostredia s tým, že chcú dosiahnuť, aby bola vyvodená aj osobná zodpovednosť.



OZ Triblavina, ktoré ako oznamovateľ trestnej činnosti skládkovania nepovoleného odpadu nahliadlo do vyšetrovacieho spisu, TASR informovalo, že v troch odberných miestach na území skládky bolo identifikovaných až 68 rôznych nebezpečných látok vrátane pesticídov. Okrem toho z 28 odobratých vzoriek bolo 25 pozitívnych na prítomnosť azbestu, čo pravdepodobne dokazuje jeho zhromažďovanie, alebo dokonca predrvovanie. "Koncentrácia karcinogénnej látky benzo(a)pyrén 27-krát prekračuje povolený limit," upozornilo združenie.