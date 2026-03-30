Jedáleň v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi má novú umývačku za 47.000 eur
Autor TASR
Prievidza 30. marca (TASR) - Školská jedáleň v Základnej škole (ZŠ) Sama Chalupku v Prievidzi získala nové moderné vybavenie. Mesto investovalo takmer 47.000 eur do veľkokapacitnej granulovej umývačky riadu, ktorá zefektívni prácu zamestnancov, zníži spotrebu vody aj energie a prispeje k ekologickejšej prevádzke kuchyne. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Nová umývačka typu Granuldisk Gastro prináša do školskej kuchyne modernú technológiu umývania riadu, ktorá využíva mechanickú silu špeciálnych granúl v kombinácii s vysokotlakovou vodou,“ načrtla Beňadiková.
Tento systém podľa nej umožňuje efektívne odstránenie nečistôt bez potreby predchádzajúceho namáčania či predumývania riadu, čím sa výrazne šetrí čas aj fyzická námaha zamestnancov, zároveň prináša úspory v spotrebe vody, energie aj čistiacich prostriedkov.
Technológiu označila vedúca školskej jedálne Ivica Čertíková za veľkú pomoc. „Riad už nemusíme namáčať ani predumývať, stačí ho zbaviť zvyškov jedla a vložiť do umývačky. Ušetríme tým množstvo času aj fyzickej námahy, čo sa pozitívne odráža na celkovej organizácii práce v kuchyni,“ priblížila.
Súčasťou zariadenia je aj praktické príslušenstvo umožňujúce efektívne ukladanie rôznych typov riadu - od veľkých hrncov a panvíc až po menšie nádoby a kuchynské pomôcky. „Investícia tak prispeje nielen k modernizácii technického vybavenia jedálne, ale aj k zlepšeniu hygienických štandardov a celkového komfortu práce,“ skonštatovala Beňadiková.
Mesto tak aj touto investíciou podľa nej potvrdzuje svoj záväzok systematicky zlepšovať podmienky v školských zariadeniach a podporovať kvalitné a moderné stravovanie pre žiakov.
