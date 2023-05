JEDEN NAFÚKAL, DRUHÝ ZMIZOL: Polícia rieši dve nehody

Trnava 29. mája (TASR) - Dopravní policajti zo Senice a Dunajskej Stredy vyšetrujú okolnosti dvoch nedeľných (28. 5.) nehôd, pri ktorých sa zranili tri osoby. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Polícia v Senici rieši nielen samotnú dopravnú nehodu, ale aj okolnosti, za ktorých mali muži auto Peugeot Boxer pred jazdou získať. "Podľa prvotných informácií mala ísť trojica mužov na dodávke z obce Jablonica, kde mali predmetné auto bez dovolenia majiteľa zobrať spred rodinného domu. Na Železničnej ulici v Senici vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešiel mimo cesty a narazil do stromu," uviedla polícia.



Ako doplnila, pri nehode sa zranili dvaja muži, ktorých zranenia by nemali byť vážne. "Osoba, ktorá mala auto šoférovať, mala z miesta nehody odísť preč," informovala polícia.



Dopravní policajti vyšetrujú okolnosti a presné príčiny dopravnej nehody, ako aj to, kto skutočne auto pred nárazom šoféroval. Polícia v Senici zas preveruje veci v súvislosti s podozrením na trestný čin krádeže.



Okolnosti nárazu auta do stromu vyšetrujú aj dopravní policajti z Dunajskej Stredy. "Vodič na osobnom aute mal smerovať z mesta Dunajská Streda na obec Malé Dvorníky. Pri prejazde ostrej pravotočivej zákruty pravdepodobne nezvládol 29-ročný muž riadenie, zišiel mimo cesty a skončil v strome. Po nehode si šoféra prevzali do starostlivosti privolaní záchranári," uviedla polícia.



Policajná hliadka muža podrobila dychovej skúške, pri ktorej nafúkal 0,81 promile. Policajti mu zadržali vodičský preukaz a za jazdu pod vplyvom alkoholu ho riešia v správnom konaní.