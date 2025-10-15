< sekcia Regióny
Jeden pacient po zrážke rýchlikov ostáva vo vážnom stave
Pacient nie je v priamom ohrození života, ale jeho stav je naďalej vážny.
Autor TASR
Košice 15. októbra (TASR) - Po zrážke rýchlikov pri Jablonove nad Turňou z pondelka (16. 10.) ostáva v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) jeden pacient vo vážnom stave. TASR to v stredu potvrdila hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová. „Pacient nie je v priamom ohrození života, ale jeho stav je naďalej vážny,“ uviedla.
V UNLP po vlakovom nešťastí ošetrili spolu 36 zranených. Z nich je hospitalizovaných 13 pacientov so stredne ťažkými zraneniami.
V nemocnici v Rožňave sú hospitalizovaní štyria pacienti. „Zdravotný stav všetkých pacientov je stabilizovaný,“ informovala v utorok (14. 10.) PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová. Nemocnica prijala v pondelok z miesta nehody šiestich pacientov. Dvaja boli prijatí s ťažkými zraneniami a museli podstúpiť operačný zákrok.
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove je hospitalizovaný jeden pacient. „Utrpel ťažké zranenie chrbtice, je v starostlivosti lekárov na oddelení úrazovej chirurgie a jeho stav je stabilizovaný,“ uviedla v utorok PR manažérka nemocnice Martina Pavliková. Fakultná nemocnica poskytla po zrážke vlakov zdravotnú pomoc 12 pacientom. Jeden z nich utrpel ťažké zranenie, 11 pacientov bolo ošetrených s ľahšími zraneniami.
V košickej Železničnej nemocnici v súvislosti s nehodou ošetrili 19 pacientov, ani jeden z nich nebol hospitalizovaný.
