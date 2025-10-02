< sekcia Regióny
Jeden svet otvorí nový film M. Chernova 2000 metrov do Andrivky
Kompletný program festivalu s 30 dokumentárnymi filmami nájdu záujemcovia na www.jedensvet.sk.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa uskutoční 21. až 26. októbra v bratislavskom Kine Lumiére. Festival zverejnil kompletný program 26. ročníka. Otvorí ho nový dokument 2000 metrov do Andrivky oscarového režiséra Mstyslava Chernova, držiteľa Oscara za snímku 20 dní v Mariupole. TASR o tom informovala Zuzana Slobodová z neziskovej organizácie Človek v ohrození, ktorá je hlavným organizátorom festivalu.
Spresňuje, že Chernovov vojnový dokument 2000 metrov do Andrivky prináša obrazy z prvej línie, kde sa každý centimeter stáva otázkou života a smrti. „Zatiaľ čo v období mieru sú dva kilometre takmer nepostrehnuteľnou vzdialenosťou, v čase vojny sa pri bitke o strategicky významnú dedinu na východe Ukrajiny bojuje o každý centimeter. V dvoch kilometroch je odrazu všetko - spálené stromy, zničená príroda, nepriateľstvo, zúfalstvo a neľútostný boj na život a na smrť,“ približuje festival film, ktorý už získal Cenu za najlepšiu réžiu v kategórii Svetový dokumentárny film z festivalu Sundance a F:ACT Award zo CPH:DOX v Kodani.
Organizátori avizujú, že Jeden svet prinesie viacero filmov s významnými oceneniami. Sekcia Ovenčené vavrínmi premietne tri výnimočné dokumentárne počiny. Okrem spomínaného filmu 2000 metrov do Andrivky prenesie divákov na ukrajinský vojnový front aj dokument Militantropos, ktorý mal tento rok premiéru na festivale v Cannes. „Popisuje samotný boj, ale odhaľuje životy ľudí rozvrátené vojnou - od tých, čo utekajú, cez tých, čo prišli o všetko, až po tých, ktorí zostali, aby vzdorovali a bojovali,“ uvádza festival k snímke, ktorá „skúma, nakoľko sa človek stáva súčasťou vojny a vojna, naopak, preniká do jeho bytia“. Po projekcii filmu sa uskutoční diskusia s jeho kameramankou Khrystynou Lizogub a producentom Eugenom Rachkovským.
Trojicu filmov dopĺňa snímka Hosť, divákov zavedie do pohraničnej oblasti medzi Poľskom a Bieloruskom, kde poľská rodina prichýli sýrskeho utečenca. „Aj keď ich oddeľuje jazyková bariéra, začne sa medzi nimi formovať isté puto. Čas je však neúprosný a možnosti na únik sú takmer neexistujúce,“ dodáva festival k filmu, ktorý získal Cenu za najlepšiu kameru na jednom z najvýznamnejších dokumentárnych podujatí na svete, IDFA v Amsterdame. Film po jeho projekcii predstavia divákom na diskusii kameraman a režisér Zvika Gregory Portnoy a režisérka Zuzana Solakiewicz.
Kompletný program festivalu s 30 dokumentárnymi filmami nájdu záujemcovia na www.jedensvet.sk.
Spresňuje, že Chernovov vojnový dokument 2000 metrov do Andrivky prináša obrazy z prvej línie, kde sa každý centimeter stáva otázkou života a smrti. „Zatiaľ čo v období mieru sú dva kilometre takmer nepostrehnuteľnou vzdialenosťou, v čase vojny sa pri bitke o strategicky významnú dedinu na východe Ukrajiny bojuje o každý centimeter. V dvoch kilometroch je odrazu všetko - spálené stromy, zničená príroda, nepriateľstvo, zúfalstvo a neľútostný boj na život a na smrť,“ približuje festival film, ktorý už získal Cenu za najlepšiu réžiu v kategórii Svetový dokumentárny film z festivalu Sundance a F:ACT Award zo CPH:DOX v Kodani.
Organizátori avizujú, že Jeden svet prinesie viacero filmov s významnými oceneniami. Sekcia Ovenčené vavrínmi premietne tri výnimočné dokumentárne počiny. Okrem spomínaného filmu 2000 metrov do Andrivky prenesie divákov na ukrajinský vojnový front aj dokument Militantropos, ktorý mal tento rok premiéru na festivale v Cannes. „Popisuje samotný boj, ale odhaľuje životy ľudí rozvrátené vojnou - od tých, čo utekajú, cez tých, čo prišli o všetko, až po tých, ktorí zostali, aby vzdorovali a bojovali,“ uvádza festival k snímke, ktorá „skúma, nakoľko sa človek stáva súčasťou vojny a vojna, naopak, preniká do jeho bytia“. Po projekcii filmu sa uskutoční diskusia s jeho kameramankou Khrystynou Lizogub a producentom Eugenom Rachkovským.
Trojicu filmov dopĺňa snímka Hosť, divákov zavedie do pohraničnej oblasti medzi Poľskom a Bieloruskom, kde poľská rodina prichýli sýrskeho utečenca. „Aj keď ich oddeľuje jazyková bariéra, začne sa medzi nimi formovať isté puto. Čas je však neúprosný a možnosti na únik sú takmer neexistujúce,“ dodáva festival k filmu, ktorý získal Cenu za najlepšiu kameru na jednom z najvýznamnejších dokumentárnych podujatí na svete, IDFA v Amsterdame. Film po jeho projekcii predstavia divákom na diskusii kameraman a režisér Zvika Gregory Portnoy a režisérka Zuzana Solakiewicz.
Kompletný program festivalu s 30 dokumentárnymi filmami nájdu záujemcovia na www.jedensvet.sk.