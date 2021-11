Jeden svet premiéruje oceňovanú dokumentárnu esej o Bratislave

Bratislava 10. novembra (TASR) - Film Čiary od režisérky Barbory Sliepkovej, ktorý zvíťazil v hlavnej súťažnej sekcii Opus Bonum na 25. ročníku Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava, má v stredu slovenskú premiéru v Bratislave na festivale Jeden svet. Jeho diváci sa tak zoznámia s čiernobielou snímkou, ktorá poetickým spôsobom zobrazuje a skúma mestský priestor v posledných rokoch mimoriadne rýchlo a dynamicky sa premieňajúcej Bratislavy.



"Toto dielo je zhmotnením hľadania niečoho, čo som nikdy nevidela a nepoznala," avizuje Sliepková svoju dokumentárnu esej, v ktorej prostredníctvom mikropríbehov a pozorovaní zaznamenáva atmosféru mesta v procese premeny na európsku metropolu. Vo filme, v ktorom rozpráva o osamelosti mestského človeka, sa nechala inšpirovať slovenským konceptuálnym umením a fotografiou.



Meniace sa podoby ukážkového postsocialistického mesta, v ktorom masívna výstavba nahrádza staré novým, sa divákom okrem budov prihovárajú aj cez jeho obyvateľov. Blanka bojuje s osamelosťou na balkóne petržalského bytu. Po meste sa objavili billboardy so sľubmi, Bratislavu čakajú regionálne voľby. Matúš sa chce stať starostom. Realitný agent Michal ukazuje klientom predstavu spokojného života v bratislavských bytoch a dvaja "čiarorobiči" maľujú cestné značenia s pravidlami pre okoloidúcich. Po práci pijú pivo v ubytovni a uvažujú nad životom. Jeden z nich sleduje mesto, ktoré sa mení na jeho vkus prirýchlo.



"Je to film o meste, o Bratislave, je to poetická esej o tom, ako si tu spolu nažívame, vizuálne zaznamenanie rytmu a atmosféry tohto mesta, a zároveň nahliadanie do intimity našich protagonistov," predstavuje Sliepková svoj debut festivalovým divákom. Čiary sú na Jednom svete v Medzinárodnej súťaži dokumentárnych filmov Slovensko a Česko za ľudské práva, ktorej zámerom je každoročne upozorňovať na to najlepšie v regióne a vytvárať diskusiu o kvalite, prienikoch a rozdieloch domácej a susedskej tvorby. Film je zapojený i do diváckej súťaže.



Dokumentárna esej inšpirovaná urbánnymi symfóniami a konceptuálnou fotografiou vstupuje od 11. novembra aj do širokej distribúcie v kinách. Čiary plánuje distribučná spoločnosť Film Expanded uvádzať tiež na alternatívnych projekčných miestach.