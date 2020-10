Jeden z developerov sa ohradzuje voči tvrdeniam starostu Rudolfa K.

Bratislava 8. októbra (TASR) – Developer projektu na Jaskovom rade sa ohradzuje voči tvrdeniam starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K., ktorý v súčasnosti čelí obvineniam. Jeho vyjadrenia o tom, že projekt je v rozpore s územným plánom, označuje za nepravdivé, čo má podľa neho potvrdzovať aj oficiálny spis k územnému a stavebnému konaniu.



"Hlavným argumentom obvineného starostu je skutočnosť, že projekty, pre ktoré mal byť zadržaný, nie sú v súlade s územným plánom, a preto odmietol vydať povolenia. Toto tvrdenie je však v prípade projektu na Jaskovom rade v rozpore so skutočnosťou a s dokumentáciu obsiahnutou v spise, ktorý vedie mestská časť," uvádza v reakcii konateľ spoločnosti Peter Šechny.



Odvoláva sa na územné konanie, v ktorom sa okrem iného posudzoval aj súlad projektu s územným plánom hlavného mesta. Mestská časť v ňom podľa neho dvakrát súlad potvrdila, najprv v stanovisku z januára 2017 a následne aj vydaním územného rozhodnutia v marci 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť v apríli daného roka. "Okrem toho bol súlad projektu na Jaskovom rade s územným plánom navyše potvrdený záväzným stanoviskom hlavného mesta, a to tak predchádzajúcim vedením magistrátu, ako aj súčasným," podotýka Šechny. Momentálne sa projekt nachádza v stavebnom konaní, pričom podľa konateľa boli vydané štyri z piatich potrebných povolení.



Bratislavská krajská kriminálna polícia zasahovala 1. októbra v prípade vyšetrovania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Zadržala pritom starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K. Policajný vyšetrovateľ ho následne obvinil z prečinov a zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.



V nedeľu (4. 10.) sudca pre prípravné konanie rozhodol, že starosta nepôjde do väzby a prepustil ho na slobodu. Stíhaný je tak na slobode. Prokurátor podal voči rozhodnutiu súdu sťažnosť, rozhodnutie tak nie je právoplatné a zaoberať sa ním bude v piatok (9. 10.) Krajský súd v Bratislave. Obvinenie sa má podľa hovorcu bratislavského Nového Mesta Mareka Tettingera týkať troch developerských projektov, ktoré majú byť podľa mestskej časti v rozpore s územným plánom. Rudolf K. deklaroval, že vo veciach, v ktorých je obvinený, konal v súlade so zákonom a je presvedčený, že predmetné stavby by nemali stáť v takej podobe, ako sú navrhnuté. Tvrdí, že jeho konaním nebolo cielene niekoho poškodiť.



Starosta sa do ukončenia trestného konania vzdal kompetencií v oblasti stavebného úradu.