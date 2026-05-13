Jeden z priestorov Kreatívneho centra Trnava dostane nové využitie
Autor TASR
Trnava 13. mája (TASR) - Jeden z priestorov Kreatívneho centra Trnava (KCT) s výmerou 260 štvorcových metrov dostane nové využitie. Prepojí lokálnu remeselnú gastronómiu s umeleckým priestorom. Vyplýva to z výsledkov piateho kola obchodnej verejnej súťaže, do ktorého sa prihlásili štyri súťažné návrhy. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Víťazným sa stal návrh CUKER & Co. od spoločnosti FARC, ktorý získal od jednotlivých členov komisie najväčší počet bodov,“ informoval predseda komisie a riaditeľ odboru kultúry Úradu TTSK Peter Kadlic. Víťazný koncept počíta s tromi fázami prevádzky - počas dňa bude priestor fungovať ako kaviareň a čitáreň. Víkendy by mali patriť brunchom. Večer sa má priestor meniť na bar & tapas zónu.
Záujemcovia sa o priestory mohli uchádzať v obchodnej verejnej súťaži, ktorú vyhlásil TTSK na začiatku apríla. O víťaznom návrhu rozhodla komisia na zasadnutí 6. mája. „Pri výbere víťazného konceptu zohľadňovala komisia okrem výšky nájomného najmä účel podnájmu,“ dodal Kadlic.
S výhercom súťaže uzavrie kraj zmluvu o podnájme na sedem rokov s možnosťou predĺženia do konca roka 2034. Kreatívne centrum slúži na podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu v Trnavskom kraji a sídli v zrekonštruovanom meštianskom dome na Hlavnej ulici v Trnave.
