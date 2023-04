Jedenásty ročník súťaže Vráťme knihy do škôl spoznal víťazov

Bratislava 24. apríla (TASR) - Jedenásty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, zameranej na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi, spoznal víťazov. Do súťaže sa zapojilo 155 materských, základných a stredných škôl, ktoré prečítali 4013 kníh. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



"Ukazuje sa, že čítať deti chcú. Dokonca mnohí aktívne píšu a rozvíjajú tvorivého ducha. Niekto to má ako hobby, iní zase ako seba výpoveď. Preto podporujeme aj túto súťaž, lebo motivuje deti k čítaniu, buduje pozitívny vzťah ku knihám," konštatuje predseda BSK Juraj Droba.



Podmienkou súťaže bolo prečítať si ľubovoľne vybranú knihu a poslať z nej krátky text. V texte mal čitateľ taktiež uviesť dôvody, pre ktoré si vybral konkrétnu knihu, a popísať, čo mu dané dielo dalo. Škôlkari kreslili obrázok na základe učiteľom alebo inou osobou prečítaného textu. Žiaci základných škôl mohli poslať buď text, obrázok alebo oboje, študenti stredných škôl napísali text. Do súťaže prišlo 7783 príspevok, z toho 2773 kresieb a 5010 textov.



Medzi najpopulárnejšie detské knihy patrili tituly, ako Danka a Janka, Červená Čiapočka či Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Staršie ročníky siahli opäť po knihách Malý princ, Harry Potter a kameň mudrcov či Zvieracia farma. Medzi slovenskými autormi pre mladšie ročníky dominovali Mária Ďuríčková, Marianna Grznárová, Josef Čapek, Ada Žigová či Dana Hlavatá. Tínedžeri siahali po domácich autoroch, ako Zuzana Šulajová či Veronika Homolová Tóthová a Viola Fischerová.



Projekt spojený so súťažou zorganizovali občianske združenie Učenie s úsmevom a BSK v spolupráci s partnermi.