< sekcia Regióny
Jediná prístupová cesta do obce Žirany je obojsmerne prejazdná
Na ceste bola v marci minulého roka vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku poškodenia, zosuvu a prasknutia časti vozovky.
Autor TASR
Žirany 15. augusta (TASR) - Cesta III/1663 do obce Žirany v okrese Nitra je po rozsiahlej rekonštrukcii od piatka opäť otvorená. Jedinú prístupovú cestu do obce sa Nitrianskemu samosprávnemu kraju (NSK) podarilo uviesť do predčasného užívania o dva mesiace skôr oproti pôvodnému odhadu.
Na ceste bola v marci minulého roka vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku poškodenia, zosuvu a prasknutia časti vozovky. Dostupnosť do obce bola ohrozená, potvrdil predseda NSK Branislav Becík. Motoristi posledné mesiace jazdili po dočasnom bajpase.
Celková výška investície predstavuje viac ako jeden milión eur. Časť nákladov vynaložených na rekonštrukciu cesty zaplatí Ministerstvo vnútra SR na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Časť cesty III/1663 bola v havarijnom stave, krajská samospráva ju musela rozobrať a od základov postaviť nanovo. Rekonštrukcia prebiehala v niekoľkých etapách, od prípravných prác a budovania dočasnej jednosmernej komunikácie (tzv. bajpas) riadenej svetelnou signalizáciou cez rozobratie starej cesty, stabilizačné práce až po stavbu novej komunikácie.
Inžiniersko-geologický aj hydro-geologický prieskum, realizovaný ešte pred samotnou rekonštrukciou, ukázal, že ide o rozsiahly a aktívny zosuv pôvodnej cesty. Jeho príčinou boli nadmerné zrážky, ale aj celková geologická a hydrogeologická skladba územia, skonštatoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.
Rekonštrukcia zahŕňala navŕtanie až 115 pilót, ktoré vytvorili pevný základ pre obnovu poškodeného úseku. „Po zrealizovaní pilotáže sme spevňovali komunikáciu jednotlivými podkladovými vrstvami násypu. Finalizovali sa desiatky metrov odtokových žľabov. Asfaltovanie nových vrstiev sa začalo už počas letných prázdnin. Následne sme dosypali krajnice, zrealizovali nové vodorovné i zvislé dopravné značenie a postupne sa zatrávňovalo okolie,“ informoval zástupca zhotoviteľa prác Dušan Ondrejka.
Nová cesta je od polovice augusta obojsmerne prejazdná, v jej okolí však bude zhotoviteľ ešte do konca augusta finišovať dokončovacie práce. Tie dopravu neobmedzia. Po dočasnom jednosmernom bajpase už motoristi nejazdia.
Na ceste bola v marci minulého roka vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku poškodenia, zosuvu a prasknutia časti vozovky. Dostupnosť do obce bola ohrozená, potvrdil predseda NSK Branislav Becík. Motoristi posledné mesiace jazdili po dočasnom bajpase.
Celková výška investície predstavuje viac ako jeden milión eur. Časť nákladov vynaložených na rekonštrukciu cesty zaplatí Ministerstvo vnútra SR na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Časť cesty III/1663 bola v havarijnom stave, krajská samospráva ju musela rozobrať a od základov postaviť nanovo. Rekonštrukcia prebiehala v niekoľkých etapách, od prípravných prác a budovania dočasnej jednosmernej komunikácie (tzv. bajpas) riadenej svetelnou signalizáciou cez rozobratie starej cesty, stabilizačné práce až po stavbu novej komunikácie.
Inžiniersko-geologický aj hydro-geologický prieskum, realizovaný ešte pred samotnou rekonštrukciou, ukázal, že ide o rozsiahly a aktívny zosuv pôvodnej cesty. Jeho príčinou boli nadmerné zrážky, ale aj celková geologická a hydrogeologická skladba územia, skonštatoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.
Rekonštrukcia zahŕňala navŕtanie až 115 pilót, ktoré vytvorili pevný základ pre obnovu poškodeného úseku. „Po zrealizovaní pilotáže sme spevňovali komunikáciu jednotlivými podkladovými vrstvami násypu. Finalizovali sa desiatky metrov odtokových žľabov. Asfaltovanie nových vrstiev sa začalo už počas letných prázdnin. Následne sme dosypali krajnice, zrealizovali nové vodorovné i zvislé dopravné značenie a postupne sa zatrávňovalo okolie,“ informoval zástupca zhotoviteľa prác Dušan Ondrejka.
Nová cesta je od polovice augusta obojsmerne prejazdná, v jej okolí však bude zhotoviteľ ešte do konca augusta finišovať dokončovacie práce. Tie dopravu neobmedzia. Po dočasnom jednosmernom bajpase už motoristi nejazdia.