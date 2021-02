Jedinečná skúsenosť pre študentov

Bratislava 2. februára (OTS) - Na súčasné budovanie moderného centra Bratislavy pri Dunaji má podľa dlhodobej stratégie mesta nadviazať rozvoj protiľahlého územia na petržalskom brehu medzi Mostom Apollo a Starým mostom. Štvrť Nové Lido tak zavŕši rozvoj Bratislavy ako skutočnej metropoly na Dunaji. Obnovená dunajská pláž, nové parky, námestia a mestský bulvár prilákajú Bratislavčanov a návštevníkov mesta, ktorí sa sem ľahko dostanú električkou, na bicykli i peši. A to aj vďaka plánovanému promenádnemu mostu, ktorý spojí centrálne námestie štvrte s Námestím M. R. Štefánika v Eurovea City.Nové Lido s pestrou ponukou možností na trávenie voľného času, bývania, pracovných príležitostí, služieb a nových verejných priestorov umožní, aby sa Dunaj stal prirodzenou súčasťou novej časti centra mesta rozloženej na oba brehy. Developer nábrežných štvrtí Eurovea City a Nové Lido, spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE), navrhuje vybudovať promenádny most, ktorý bude spájať nové časti centra mesta a zároveň sa stane novým atraktívnym verejným priestorom s vyhliadkou na mesto priamo z Dunaja.“ vysvetľuje, projektový manažér Nového Lida.S týmto prepojením, ktoré urobí z Bratislavy skutočnú metropolu na Dunaji, súvisí aj infraštruktúra prispôsobená tomu, aby si rieku mohli ľudia užívať. Nové Lido spojí oba brehy Dunaja pozdĺžne – predĺžením nábrežnej promenády, ktorá získa chýbajúcu kontinuitu a prinesie obyvateľom i návštevníkom Bratislavy nové príležitosti na aktívne trávenie voľného času aj oddych, a priečne prepojenie cez rieku doplní promenádny most.opisujeDefinitívna podoba promenádneho mosta ešte nie je jasná. Tému otvoril minulý rok vzdelávací program pre žiakov Deti a architektúra, v rámci ktorého deti z celého Slovenska kreslili, ako si predstavujú ďalší most cez Dunaj. Nasleduje súťaž, v ktorej prinesú svoj pohľad budúci architekti, dizajnéri, urbanisti a stavební inžinieri. Téma verejného priestoru sa dotýka všetkých – detí, študentov i dospelých. Žiaci základných škôl predviedli nespútanú fantáziu a predstavivosť, študenti by mali využiť technicko-umelecké zručnosti a pripraviť originálne návrhy, ktorými vstúpia do debaty prínosu promenádneho mosta pre Bratislavu, očakáva projektový manažér JTRE.Súťaž o návrh promenádneho mosta nie je verejným obstarávaním, ale ideovou súťažou určenou pre študentov odborov architektúra, inžinierske konštrukcie a mosty, stavebné inžinierstvo. Študenti majú spracovať architektonicko-konštrukčný návrh mostu pre peších, ktorý bude verejným promenádnym, komunikačným a pobytovým priestorom prepájajúcim hlavné námestia nábrežných zón novej časti centra mesta na oboch brehoch Dunaja. Most musí splniť limity protipovodňovej ochrany, záväzné požiadavky správcu toku a vodnej cesty a požiadavky príslušných technických noriem a predpisov.JTRE organizuje súťaž v spolupráci so Stavebnou fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedrou architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Študenti sa môžu prihlásiť do 1. marca a na vypracovanie návrhov majú takmer tri mesiace.Súťažné návrhy bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov mesta a dotknutých mestských častí, zástupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, architektov a urbanistov pracujúcich na projektoch štvrtí Eurovea City a Nové Lido. Výsledky budú vyhlásené koncom júna tohto roka. Súťažné návrhy budú ocenené v kategóriách Celkový koncepčný návrh, Architektonické stvárnenie návrhu a Technické riešenie premostenia, pričom víťazi získajú finančnú odmenu.Predstavitelia spolupracujúcich fakúlt sa zhodujú, že spojenie štúdia s praxou je pre budúcich architektov, urbanistov, dizajnérov a stavebných inžinierov mimoriadne dôležité. „hovorí dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave“ pridáva sa aj, prodekanka Stavebnej fakulty STU.dodávaz Katedry architektonickej tvorby VŠVU.,“ približuje spoluprácu, výkonný riaditeľ JTRE.