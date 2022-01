Jedinečná výstava predstaví ilustrácie Jany Kiselovej - Sitekovej

Výstava Jany Kiselovej – Sitekovej bude sprístupnená v ŠVK v Galérií v Podkroví v Banskej Bystrici 27. januára 2022 a potrvá do 4. marca 2022.

Bratislava 28. januára (OTS) - Vďaka projektu Umenie deťom - IKONY SLOVENSKEJ ILUSTRÁCIE si budú môcť návštevníci prezrieť viac ako 40 originálov ilustrácií, ukážky voľnej grafiky, exlibrisu a ocenených obrázkových kníh. Výstava bude sprístupnená do 4. marca v Galérii v Podkroví Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vďaka podpore Poštovej banky.Akademická maliarka Jana Kiselová - Siteková patrí medzi slovenskú ilustrátorskú elitu a za vyše polstoročie svojej tvorby ilustrovala viac ako 40 kníh a získala množstvo domácich aj medzinárodných ocenení. Tým najčerstvejším prírastkom je Cena Poštovej banky za mimoriadny prínos do slovenskej a medzinárodnej ilustračnej tvorby, ktorú získala minulý rok v októbri ako jednu z cien udeľovaných v rámci Bienále Ilustrácií Bratislava 2021 (jednej z najprestížnejších súťaží ilustrátorov na svete). V rámci ocenení si ilustrátorka pripísala aj mimoriadne rešpektovanú cenu Zlaté jablko BIB a to dokonca až dva krát a v roku 1996 bola zapísaná na Čestnú listinu IBBY.Výstava, ktorá vznikla vďaka podpore Poštovej banky, predstavujeilustrácií, ukážky voľnej grafiky, exlibrisu a ocenených obrázkových kníh. „“ hovorí Melinda Burdanová, výkonná riaditeľka Poštovej banky. Na jednom mieste tak budú mať milovníci ilustrácií možnosť vychutnať si nielen verejne dostupné diela vďaka zápožičkám od BIBIANA - Medzinárodný dom umenia pre deti a TOTO! Galéria, ale zároveň si prezrieť časť súkromnej zbierky samotnej autorky.Významnou časťou tvorby Jany Kiselovej – Sitekovej je ilustrácia detskej knihy. Vďaka jej schopnosti vniesť do diela jedinečnú vizuálnu imagináciu, krehký, snový, poetický štýl jej ilustrácie zdobia ikonické diela detskej literatúry ako napríklad Zbojnícka dcéra Ronja od Astrid Lindgrenovej, Palculienka od H. Ch. Andersena, či Puškinov Čierny šál. Jej kresby dokonale rozvíjajú tieto silné detské príbehy a reflektujú slová, ktoré odzneli v jednom rozhovore s ňou. Že detská ilustrácia musí byť úprimná, jednoduchá a zároveň bohatá, aby ju dieťa prijalo so zvedavými očami a otvoreným srdcom. Krásne to vystihujú aj jej ilustrácie z kultových Modlitbičiek od Milana Rúfusa.