Jediný drevený most v správe NDS prejde v lete obnovou

Poprad 4. júla (TASR) - Jediný drevený most v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorý slúži pre migráciu zveri, prejde v lete obnovou. Práce na diaľnici D1 v úseku mosta zvanom aj ekodukt Hôrka sa začnú v pondelok (7. 7.) a potrvajú do 9. septembra. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.



V rámci tohto časového obdobia sa obnoví náter drevených prvkov nosnej konštrukcie a ríms, oceľových kĺbov, oceľového zábradlia na portáloch mosta, a taktiež sa vymenia poškodené prvky protioslňujúcej zásteny.



„Chceli by sme vodičov poprosiť o ohľaduplnosť a ústretovosť počas najbližších dvoch mesiacov. Obnova náterov a opravy poškodených častí mosta majú predĺžiť funkčnosť a bezpečnosť tohto jedinečného dreveného mosta,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.



Pre čo najmenšie zaťaženie dopravy je realizácia prác rozvrhnutá do dvoch etáp. V prvej etape bude doprava vedená v pravom jazdnom páse, v druhej etape v ľavom jazdnom páse D1 popri pracovisku.



Unikátny drevený most bol postavený v roku 2008 a slúži ako migračný koridor pre zver. Skladá sa z drevených oblúkových nosníkov, ktoré sú kĺbovo spájané a teoretické rozpätie presýpaného oblúkového mosta je 36 metrov.