Jediný onkológ v okrese Prievidza zostal práceneschopný

Bojnice 9. decembra (TASR) - Jediný klinický onkológ v okrese Prievidza zostal od začiatku tohto týždňa práceneschopný (PN). Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde onkologický stacionár lekár vedie, situáciu zatiaľ rieši so zdravotníckymi zariadeniami v iných okresoch. Onkológov bude potrebovať aj do budúcnosti, a to pre vysoký vek tamojšieho doktora.



"Pre vedenie nemocnice je to absolútna priorita, keďže už 6. decembra bolo naplánovaných 30 pacientov a podobná situácia je každý deň," uviedla vo štvrtok námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť bojnickej nemocnice lekárka Elena Strapková Boydová.



Nemocnica podľa nej o situácii informovala Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) i krajského odborníka pre onkológiu, ktorý informáciu posunul i hlavnému odborníkovi. "Veľmi nám pomáha telemedicína. Sestrička ráno príde, konzultujeme každého jedného pacienta s krajským odborníkom v Trenčíne. U pacientov, ktorí majú rozbehnutú liečbu, je po laboratórnych odberoch podávaná," priblížila.



Kontroly a starostlivosť o nových pacientov majú podľa dohody zabezpečovať onkologické pracoviská Fakultnej nemocnice v Trenčíne a Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM), ozrejmila Strapková Boydová s tým, že nemocnici sú nápomocné aj okolité onkologické pracoviská, najnovšie sú to dvaja lekári z nemocnice v Topoľčanoch.



"NsP tiež oslovila atestovanú onkologičku, ktorá je momentálne na materskej dovolenke, vyjadriť by sa mala v týchto dňoch," ozrejmil riaditeľ nemocnice Peter Glatz. "Vzhľadom na to, že náš onkológ má vyšší vek, po vlastnej línii hľadáme onkológov, ktorí by vedeli prísť do Bojníc. Vieme ich motivovať programom podpora ubytovania," doplnil.



"Onkologické centrum UNM nebolo postihnuté reprofilizáciou a pracuje aj počas pandémie v obvyklom režime. V rámci neho pracuje šesť ambulancií, ktoré poskytujú liečbu žiarením aj chemoterapiou pre široký región, zahŕňajúc aj pacientov z okolia Prievidze," reagovala pre TASR hovorkyňa UNM Katarína Kapustová.



Aktuálne personálne kapacity podľa nej UNM neumožňujú uvoľniť lekárov pre potreby zabezpečenia prevádzky onkologickej ambulancie v Bojniciach. "Osud onkologických pacientov z prievidzského regiónu nám samozrejme nie je ľahostajný a v spolupráci s onkologickým pracoviskom v Trenčíne garantujeme týmto pacientom poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti na našich pracoviskách," skonštatovala.



Nedostatok klinických onkológov pociťuje región už dlhšie, podľa Glatza problém nastal ešte 30. júna 2011, keď sa zrušili zmluvy pre vybrané lôžkové oddelenia, vrátane toho onkologického. Čo malo za následok to, že si NsP nemôže vychovávať nových onkológov.