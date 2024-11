Jedna z atrakcií Horehronia, úniková izba upíra, prešla obnovou

Horná Lehota 2. novembra (TASR) - Úniková izba jediného slovenského upíra láka návštevníkov Horehronia do obce Horná Lehota novými priestormi, ktoré sprístupnili v týchto dňoch. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie túto atrakciu otvorila v roku 2019 ako pamiatku na upíra Prdimuchu, ktorý podľa legendy naháňal ľuďom strach na pomedzí dvoch horehronských obcí, Hornej a Dolnej Lehoty. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Objekt, v ktorom sa úniková izba nachádza, má dve podlažia. Miestnosť na prvom bola pôvodne venovaná keltskej tematike, keďže neďaleko obce sa nachádza národná kultúrna pamiatka Hrádok, sídlo niekdajších Keltov.



"V tejto časti budovy vznikla potreba vybudovať akúsi čakaciu miestnosť, keďže kapacita únikovej izby je obmedzená. Často sme sa stretli s potrebou rozdeliť väčšie skupiny návštevníkov do menších skupiniek, aby sme v nich vyvolali a zároveň zachovali čo najlepšie pocity zo sprostredkovaného zážitku," vysvetlila výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.



Priestory prešli rekonštrukciou od premiestnenia rekvizít z miestnosti s názvom Kelti na Horehroní cez vymaľovanie stien, vytvorenie kinosedenia až po osadenie nových rekvizít a inštaláciu LED osvetlenia a dataprojektora, prostredníctvom ktorého návštevníkom priblížia audiovizuálne spracovanú legendu o našom jedinom upírovi. Má podobu krátkeho filmu, v ktorom sa striedajú komixové animácie s hovoreným slovom. Film vysvetľuje pôvod tejto nadprirodzenej bytosti.



Obnovu priestorov podporila Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja sumou 3500 eur, sumou 2500 eur prispela OOCR Región Horehronie zo štátnej dotácie ministerstva cestovného ruchu a športu a 500 eur tvorili vlastné zdroje investora, ktorým je obec.



Podľa Jóbovej úniková izba je vhodnou voľnočasovou aktivitou pre návštevníkov každej vekovej kategórie, a to aj pri nepriazni počasia. Prostredníctvom jednotlivých úloh a indícií sú účastníci únikovej hry nabádaní na ich správne vyriešenie, čím sa úspešne vyslobodia spoza uzavretých dverí a uniknú pred hrôzostrašným duchom démona.