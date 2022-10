Jedno auto šoférovali dvaja opití vodiči, obaja nafúkali cez 3 promile

Lučenec 3. októbra (TASR) – Dopravní policajti z Lučenca zadržali v nedeľu (2. 10.) podvečer dvoch opitých vodičov, ktorí nafúkali viac ako tri promile alkoholu. V rozmedzí dvoch hodín pritom obaja šoférovali to isté vozidlo. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Policajti vozidlo najskôr zastavili v Lučenci, na ceste v smere do obce Boľkovce. Pri dopravnej kontrole 41-ročnému vodičovi namerali v dychu 3,21 promile alkoholu.



"O dve hodiny neskôr zastavila to isté auto hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Za volantom sedel iný, rovnako 41-ročný muž. Tak, ako vodič predtým, bol podrobený dychovej skúške,“ vysvetlila polícia s tým, že vodič nafúkal 3,29 promile. Obaja vodiči boli políciou zadržaní a umiestnení do policajnej cely.