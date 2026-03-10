< sekcia Regióny
Jedno poschodie za 20 dní: Výstavba nemocnice v B. Bystrici napreduje
Dôležitý míľnik, dokončenie transfer dosky, sa v rámci výstavby novej banskobystrickej nemocnice podarilo zrealizovať s dvojtýždenným predstihom.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. marca (TASR) - V rámci výstavby novej nemocnice v Banskej Bystrici je už dokončená takzvaná transfer doska oddeľujúca ambulantnú a lôžkovú časť budúceho zariadenia. Na stavbe aktuálne denne pracuje približne 300 ľudí, výstavba pokračuje budovaním jedného poschodia za približne 20 dní. Na utorňajšej tlačovej konferencii o tom informovala riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Miriam Lapuníková.
Dôležitý míľnik, dokončenie transfer dosky, sa v rámci výstavby novej banskobystrickej nemocnice podarilo zrealizovať s dvojtýždenným predstihom. „Je to vlastne 80 centimetrov hrubá monolitická betónová vrstva, ktorá oddeľuje spodnú časť od hornej lôžkovej časti, kde budú hospitalizovaní pacienti. V tomto čase už je vlastne konštrukčne zabezpečené to, že starostlivosť o akútneho pacienta, takzvaný hot floor, je už v rámci stavby reálne hotový,“ priblížila Lapuníková.
Nová Rooseveltova nemocnica bude pozostávať z dvoch objektov. Severný, kde sa bude nachádzať administratíva, gastronomická sekcia, CT či infekčný blok, bude mať tri podzemné a sedem nadzemných podlaží. Južný blok s troma podzemnými a ôsmimi nadzemnými podlažiami bude mať konštrukčne nad transfer doskou podobu písmena X. Aktuálne sa projekt posunul do výstavby horných poschodí, tempo prác je podľa slov riaditeľky približne 20 dní na jedno poschodie.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pripomenul, že nová nemocnica nebude slúžiť len pacientom, ale aj na výučbu budúcich zdravotníkov. „Banská Bystrica je už dnes druhým najväčším vzdelávacím strediskom svojho typu na celom Slovensku. Som rád, že vzdelávací a vedecko-výskumný pilier je jedným z kľúčových pri nastavovaní celého projektu,“ uviedol Šaško.
Ďalším míľnikom v rámci výstavby nemocnice je dokončenie hrubej stavby s opláštením, a to koncom júla. „Tento míľnik ráta s preinvestovaním takmer 100 miliónov eur. Doposiaľ bolo preinvestovaných takmer 70 miliónov eur do toho stavu, ako vidíme momentálne,“ skonštatovala Lapuníková.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, pripomenul, že z plánu obnovy sa realizuje aj výstavba ďalších nemocníc. „Čo je špecifické pre Slovensko v porovnaní so všetkými inými krajinami Európskej únie, že z plánu obnovy využívame najväčší podiel peňazí práve v oblasti zdravotníctva. Až 22 percent všetkých zdrojov smeruje do obnovy našich nemocníc,“ poznamenal Drucker. Skonštatoval tiež, že Slovensko má pozastavenú platbu šiestej a siedmej žiadosti z plánu obnovy, problém má podľa jeho slov vyriešiť zrušenie zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad, ktorého účinnosť pozastavil Ústavný súd SR.
Projekt novej nemocnice v Banskej Bystrici získal z plánu obnovy vyše 354 miliónov eur. Zariadenie má disponovať 771 lôžkami, z toho 76 intenzívnymi. Hrubá stavba má byť dokončená toto leto, komplex by mal byť do prevádzky odovzdaný vo februári 2028.
