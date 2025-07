Jednosmerná doprava čaká ulicu Liptovskú v Ružomberku

Ružomberok 20. júla (TASR) - Do aktuálnych úprav v organizácii dopravy mesto Ružomberok zaradilo ulicu Liptovskú na najväčšom mestskom sídlisku Klačno. Od pondelka (21. 7.) na nej bude jednosmerná doprava. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, na aktuálne zmeny už upozorňuje vodorovné i zvislé dopravné značenie.



Nová organizácia dopravy vyplynula z požiadaviek obyvateľov danej lokality i miestnych poslancov za obvod Klačno. „V uvedenom úseku z dôvodu obojsmernej prevádzky dochádzalo k dopravným kolíziám. Problémom bol aj priestor pre manévrovanie vozidiel, keďže na ulici Liptovská bolo možné parkovať pozdĺžne, ale aj jazdiť v oboch smeroch,“ uviedol hovorca.



Ďalej doplnil, že na parkovaní sa ani po zmenách nič nezmení, naďalej možno odstaviť automobily popri obytných domoch. Obmedzené však je zastavenie a státie automobilov pri vjazde a výjazde do ulice.



„Na základe podnetov sa bude ďalej riešiť plocha pri stojisku odpadových kontajnerov v zadnej časti ulice. Obrubníky tam zasahujú do jazdnej dráhy a dochádza k poškodeniu prechádzajúcich vozidiel,“ dodal Miškovčík.