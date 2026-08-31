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Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu
Priestor na medzigeneračnú spoluprácu vidí nový predseda napríklad v oblasti kultúry či športu.
Autor TASR
Bratislava/Žilina 31. augusta (TASR) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) má nového predsedu. Stal sa ním Jozef Tokár. Zvolili ho delegáti v pondelok na 13. sneme organizácie v Žiline. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať. Za podpredsedov boli zvolení Emil Machyna, Eva Arvayová, Miroslav Tulák a Marta Eckhardtová. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia JDS.
Tokár medzi svoje priority zaradil zlepšenie vnútorného a organizačného fungovania JDS, intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávnymi krajmi, ako aj posilnenie spoločenského postavenia a reprezentácie seniorov. „Chceme, aby Jednota dôchodcov nebola odsúvaná na druhú koľaj. Potrebujeme väčšiu spoluprácu s ministerstvami, samosprávnymi krajmi a ďalšími partnermi. Za dôležité považujem aj odstránenie pomyselnej bariéry medzi seniormi a mladými. Aj my sme boli mladí a oni raz budú seniormi. Nejde o konflikt generácií, ale o podanie pomocnej ruky a spoluprácu,“ uviedol po svojom zvolení.
Priestor na medzigeneračnú spoluprácu vidí nový predseda napríklad v oblasti kultúry či športu. Za dôležité považuje tiež získavanie zdrojov pre aktivity JDS a rozvoj spolupráce najmä s rezortmi práce a sociálnych vecí, kultúry, cestovného ruchu a športu.
Na sneme vystúpil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý ocenil význam JDS pri zastupovaní seniorov a doterajšiu spoluprácu. „Vo svojom vystúpení sa venoval najmä 13. dôchodku, prepočítavaniu dôchodkov rodičov, reforme posudkovej činnosti, sociálnym službám či podpore rekondičných pobytov seniorov. Zároveň deklaroval záujem pokračovať v spolupráci s JDS aj v ďalšom období,“ priblížili z organizácie.
Tokár medzi svoje priority zaradil zlepšenie vnútorného a organizačného fungovania JDS, intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávnymi krajmi, ako aj posilnenie spoločenského postavenia a reprezentácie seniorov. „Chceme, aby Jednota dôchodcov nebola odsúvaná na druhú koľaj. Potrebujeme väčšiu spoluprácu s ministerstvami, samosprávnymi krajmi a ďalšími partnermi. Za dôležité považujem aj odstránenie pomyselnej bariéry medzi seniormi a mladými. Aj my sme boli mladí a oni raz budú seniormi. Nejde o konflikt generácií, ale o podanie pomocnej ruky a spoluprácu,“ uviedol po svojom zvolení.
Priestor na medzigeneračnú spoluprácu vidí nový predseda napríklad v oblasti kultúry či športu. Za dôležité považuje tiež získavanie zdrojov pre aktivity JDS a rozvoj spolupráce najmä s rezortmi práce a sociálnych vecí, kultúry, cestovného ruchu a športu.
Na sneme vystúpil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý ocenil význam JDS pri zastupovaní seniorov a doterajšiu spoluprácu. „Vo svojom vystúpení sa venoval najmä 13. dôchodku, prepočítavaniu dôchodkov rodičov, reforme posudkovej činnosti, sociálnym službám či podpore rekondičných pobytov seniorov. Zároveň deklaroval záujem pokračovať v spolupráci s JDS aj v ďalšom období,“ priblížili z organizácie.