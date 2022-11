Jednou z priorít primátora Levoče je prilákať nového zamestnávateľa

Levoča 9. novembra (TASR) - Medzi priority znovuzvoleného primátora mesta Levoča Miroslava Vilkovského patrí najmä výstavba bytov a rodinných domov na mestských pozemkoch a kruhová križovatka pred Košickou bránou. Chce tiež prilákať reálneho zamestnávateľa v zvyšnej časti priemyselnej zóny. Uviedol to pre TASR v reakcii na svoje opätovné zvolenie v minulotýždňových komunálnych voľbách.



Okrem toho chce primátor pracovať na výstavbe parkovacieho domu na sídlisku Západ a pripravovať projekty spojené s riešením dopravnej situácie na území mesta. "Chceme tiež dokončiť vnútroblok sídliska Západ, mestský mobiliár cyklochodníka smerom do Levočskej doliny a zrekonštruovať chodníky," doplnil Vilkovský.



Primátor vníma, že v súvislosti s energetickou krízou čaká mesto náročné obdobie, jednou z možností, ako zmierniť dosahy zvyšovania cien energií, je podľa neho inštalácia slnečných kolektorov na zrekultivovanej skládke komunálneho odpadu. "Keďže mesto je zapísané v zozname UNESCO, bolo by veľmi zložité inštalovať takéto zariadenia napríklad na budovách mesta," dodal.



Zloženie tamojšieho mestského zastupiteľstva sa podľa neho veľmi nezmenilo, z 19 poslancov 16 obhájilo svoje posty. Nezávislí kandidáti obsadili väčšinu kresiel v mestskom parlamente, je ich 13, traja sú z KDH a po jednom zástupcovi má SNS, koalície SaS so Sme rodina a Smer-SD s Hlas-SD. "Očakávam od nového zastupiteľstva spoluprácu, nie politikárčenie, ako v minulom volebnom období," skonštatoval Vilkovský.



V Levoči bola volebná účasť na úrovni viac ako 41 percent, čo je najviac spomedzi okresných miest na Spiši. Oproti predošlým komunálnym voľbám však prišlo k volebným urnám o čosi menej voličov. "Pripisujem to termínu volieb v čase dušičiek. Veľa ľudí využilo čas voľna a odišlo mimo mesta Levoča," uzavrel primátor, ktorý vo voľbách získal takmer 41-percentnú podporu voličov.