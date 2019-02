Jedným z vrcholov festivalu 4 živly bude predpremiéra filmu Dobrá smrť

Predpoludním budú môcť návštevníci spoznať zaujímavé projekty z Banskej Štiavnice a okolia, ktoré sa vypracovali z nuly na vrchol.

Banská Štiavnica 22. februára (TASR) - V Banskej Štiavnici sa začína v piatok 8. ročník Zimného filmového festivalu 4 živly. Jeho tematický program bude tento rok venovaný číslu nula a potrvá do nedele 24. februára. Za tri dni ponúkne sedem celovečerných a desať krátkometrážnych filmov, ale aj filmový kvíz, výstavu, koncert či viacero hostí.



"Jedným z vrcholov tohtoročného programu bude exkluzívna slovenská predpremiéra filmu Dobrá smrť. Dokumentarista Tomáš Krupa vo svojej novinke, ktorá príde do kín 21. marca, sleduje cestu ženy, ktorá sa pre ťažkú chorobu rozhodla eutanáziou ukončiť svoj život," priblížil PR manažér podujatia Peter Gašparík. Režisér spolu s ďalšími členmi štábu snímku v sobotu večer osobne uvedie a priblíži, ako sa mu podarilo zachytiť celkom posledné chvíle hrdinkinho života.



Tomáš Krupa bude tiež jedným z porotcov súťaže Iné vízie SK. Spolu s ním sa porotcovských úloh zhostia aj animátor, režisér a grafický dizajnér Andrej Kolenčík a kulturologička Miriam Lenčová. "Vyberať budú z pätice experimentálnych diel, ktoré do finále nominoval kurátor a víťaz prvého ročníka súťaže András Cséfalvay. Iné vízie SK sú súťažou diel balansujúcich na pomedzí filmu, animácie a výtvarného umenia," uviedol Gašparík s tým, že festival 4 živly ju organizujú v spolupráci s olomouckou Prehliadkou filmovej animácie a súčasného umenia a online magazínom Kinečko.



Tému nula bude reflektovať aj nedeľný program festivalu. Predpoludním budú môcť návštevníci spoznať zaujímavé projekty z Banskej Štiavnice a okolia, ktoré sa vypracovali z nuly na vrchol. "Prezentácia Raňajky s... príbehmi 'from Zero to Hero predstaví štyri unikátne a úspešné príbehy z oblasti kultúry a vzdelávania," podotkol Gašparík.



Hrané, dokumentárne i experimentálne filmy v programe festivalu 4 živly doplní aj filmový kvíz, výstava v najmenšej miestnej galérii, koncert zoskupenia Teatro Fatal či večerné párty s filmárskymi dídžejmi.