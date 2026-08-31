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Jelačiča nahradila v mestskom zastupiteľstve v Prievidzi Gálisová
Nová poslankyňa je zároveň prezidentkou Fóra pre pomoc starším.
Autor TASR
Prievidza 31. augusta (TASR) - Ľuboša Jelačiča v mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Prievidzi nahradila Ľubica Gálisová. Jelačič sa totiž v júli vzdal svojho poslaneckého mandátu. Gálisová zložila poslanecký sľub na rokovaní MsZ v pondelok.
Právne účinky vzdania sa mandátu poslanca nastali dňom doručenia Mestskému úradu v Prievidzi, a to 28. júla. Jelačič pôsobil v MsZ za volebný obvod číslo 2, v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva na jeho miesto nastúpil ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov v danom volebnom obvode. Ním je Gálisová, vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 dostala 463 platných hlasov. Nová poslankyňa je zároveň prezidentkou Fóra pre pomoc starším.
Právne účinky vzdania sa mandátu poslanca nastali dňom doručenia Mestskému úradu v Prievidzi, a to 28. júla. Jelačič pôsobil v MsZ za volebný obvod číslo 2, v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva na jeho miesto nastúpil ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov v danom volebnom obvode. Ním je Gálisová, vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 dostala 463 platných hlasov. Nová poslankyňa je zároveň prezidentkou Fóra pre pomoc starším.