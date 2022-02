Jelšava chce zrekonštruovať bývalú vojenskú bytovku, vznikne 48 bytov

Jelšava 17. februára (TASR) – Samospráva Jelšavy v okrese Revúca chce zrekonštruovať bytový dom s bývalými vojenskými služobnými bytmi na Armádnej ulici. Obnovou nevyužívaného objektu by v meste pribudlo 48 nových nájomných bytov. Pre TASR to uviedol primátor Milan Kolesár.



"Táto bytovka bola postavená v 70. rokoch minulého storočia po príchode sovietskych vojsk do Jelšavy pre potreby ubytovania vojakov, dôstojníkov a ich rodín. Po zmene spoločenského zriadenia ju obsadili profesionálni vojaci z vojenského útvaru Jelšava, ktorý tu fungoval do roku 2006," priblížil primátor.



Myšlienkou obnoviť nevyužívaný bytový dom sa samospráva zaoberá už niekoľko rokov, problematická však bola časť pozemku, pri ktorej neznámeho vlastníka zastupoval Slovenský pozemkový fond. "Po zhruba štyroch rokoch našej žiadosti vyhoveli a ponúkli nám odpredaj tejto parcely. Tým pádom môžeme podať žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania," vysvetlil Kolesár.



Samospráva má pre projekt rekonštrukcie bytového domu už niekoľko rokov vypracovanú projektovú dokumentáciu, v minulosti už vyhlásila aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa. "Samozrejme do toho vstúpili zmeny cien materiálov a stavebných prác. Budeme sa musieť s víťazom dohodnúť, ako budeme pokračovať," poznamenal primátor.



V bytovom dome na Armádnej ulici by podľa projektovej dokumentácie malo vzniknúť 48 nových jedno a dvojizbových bytov. Mesto Jelšava za posledné roky zrekonštruovalo už tri bytovky, ktoré v minulosti využívali vojaci. Týmto spôsobom v rámci mesta pribudlo približne 50 nájomných bytov.