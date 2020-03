Jelšava chce zrekonštruovať historickú budovu reduty Skalka

Jelšava 29. marca (TASR) – Samospráva Jelšavy v okrese Revúca plánuje zrekonštruovať historickú budovu reduty Skalka v centre mesta. Ako pre TASR povedal primátor Milan Kolesár, na tento účel sa mienia uchádzať o dotáciu z Nórskeho finančného mechanizmu.



„Je to národná kultúrna pamiatka, v minulosti sme už na ňu mali spracované žiadosti, máme aj projektovú dokumentáciu. Ak budeme úspešní, mal by sa tam vytvoriť multifunkčný priestor pre občiansku aktivitu, schádzanie sa ľudí, našich združení a spolkov," načrtol primátor zámer s tým, že pôvodný rozpočet na projekt, ktorý samospráva v minulosti podala do programu cezhraničnej spolupráce, rátal so sumou okolo dvoch miliónov eur.



Z nórskych fondov však podľa neho bude môcť mesto v prípade úspechu čerpať maximálne okolo polovice tejto sumy. „Musíme sa tam troška uskromniť, čo sa týka priestorov, ktoré by šli do toho zámeru. Myslím si však, že ho vieme naplniť a bol by prínosom pre mesto,“ uzavrel Kolesár.



Reduta Skalka je historická stavba z 18. storočia, postavená v klasicistickom štýle. Nachádza sa v centre Jelšavy a pôvodne slúžila ako mestský hostinec.