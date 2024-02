Linka na výrobu brikiet v Jelšave má vzniknúť v bývalých kasárňach

Jelšava 15. februára (TASR) - Nová linka na výrobu drevených brikiet, ktorá je súčasťou vládneho riešenia havarijného stavu kvality ovzdušia v Jelšave, má vzniknúť v tunajšom areáli bývalých vojenských kasární. Fungovať by mala od roku 2025, v tomto roku samosprávu čaká náročná príprava projektu. Pre TASR to skonštatoval primátor mesta Milan Kolesár.



Linka na výrobu drevených brikiet v Jelšave je súčasťou riešenia zlej kvality ovzdušia v meste a okolí, ktoré v decembri 2023 schválil vládny kabinet. Projekt tiež zahŕňa zámer výmeny starých vykurovacích zariadení v približne stovke domácností a mestských nájomných bytoch. Poslanci mesta Jelšava na utorňajšom (13. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva odobrili podanie žiadosti o dotáciu zo strany Mestského sociálneho podniku Jelšava, ktorý bude výrobnú linku prevádzkovať.



Jelšava v rámci projektu žiada na realizáciu oboch zámerov o 3,15 milióna eur. Výrobnú linku na kvalitné tuhé palivo plánujú umiestniť v areáli, ktorý samospráve ostal po armáde. "Ide o zadnú časť areálu kasární, chceme využiť starú budovu telocvične," priblížil Kolesár s tým, že objekt bude potrebné čiastočne opraviť. Realizácia projektu je naplánovaná od roku 2025, spustenie výroby i výmenu vykurovacích zariadení v domácnostiach by chceli stihnúť do začiatku vykurovacej sezóny 2025/2026.



V tomto roku samosprávu v rámci projektu podľa primátora čakajú neľahké administratívne prípravy. Potrebné bude vypracovať projektovú dokumentáciu, absolvovať schvaľovacie procesy či realizovať asi päticu verejných obstarávaní. Okrem zvýšenia kvality ovzdušia podľa mesta projekt prinesie do Jelšavy aj vytvorenie akéhosi uzavretého hospodárskeho cyklu. "Biomasu z mestských lesov spracuje náš sociálny podnik a výrobok bude exportovaný tri roky zdarma pre obyvateľov, ktorí budú mať vymenené vykurovacie zariadenia," skonštatoval Kolesár. Projekt tiež vytvorí nové pracovné miesta, do mestského sociálneho podniku plánujú prijať štyroch nových zamestnancov.



Mesto Jelšava a okolité obce majú dlhodobý problém so smogovou situáciou v dôsledku vysokej koncentrácie prachových častíc PM10 v ovzduší, a to najmä počas zimných mesiacov. Príčinou je podľa samosprávy geografická poloha mesta, vykurovanie domácností tuhým palivom či priemysel. Návrh vládneho riešenia, ktoré pozostáva z výmeny vykurovacích zariadení a výroby kvalitného paliva, súvisí s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z februára 2023 v súvislosti so systematickým a pretrvávajúcim prekračovaním limitných hodnôt pre prachové častice PM10 v niektorých častiach Slovenska.