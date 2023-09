Jelšava vyhlásila súťaž na pokračovanie v prácach v kaštieli

Jelšava 19. septembra (TASR) - Mesto Jelšava vyhlásilo verejné obstarávanie na pokračovanie v prerušených stavebných prácach v priestoroch kaštieľa Coburgovcov. Práce na obnove severozápadného krídla, na ktoré samospráva získala financie z nórskych fondov, boli zastavené koncom júla pre problémy pôvodného dodávateľa, projekt je potrebné dokončiť do apríla budúceho roka.



"Základným cieľom obnovy je komplexná revitalizácia objektu tak, aby mohol byť funkčne využívaný a zároveň aspoň v obmedzenej a dostupnej miere prezentoval výtvarno-estetické a umelecko-remeselné prvky. V každom prípade, pred začatím prác musí byť objekt technicky stabilizovaný. Samotné reštaurovanie bude v rámci obnovy realizované ako kombinácia reštaurátorských, konzervátorských a remeselných prác," priblížilo mesto v oznámení zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Celková predpokladaná hodnota zákazky predstavuje vyše 370.000 eur, podľa samosprávy je potrebné dokončiť približne 40 percent pôvodne naplánovaných prác. Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 10. októbra.



Rekonštrukciu priestorov kaštieľa v Jelšave, na ktorú mesto získalo z Nórskeho finančného mechanizmu takmer milión eur, zabezpečovala spoločnosť Eurobau. Práce odštartovali v prvej polovici roka 2022 a dokončené mali byť v polovici augusta 2023. Zhotoviteľ však na začiatku leta pred dokončením projektu zo stavby odišiel. Dôvodom mali byť podľa mesta exekučné konania vedené voči spoločnosti, samospráva koncom júla od uzatvorenej zmluvy s firmou odstúpila.



Projekt obnovy severozápadného krídla coburgovského kaštieľa je potrebné ukončiť do apríla budúceho roka, podľa primátora Jelšavy Milana Kolesára bude všetko závisieť od výsledku verejného obstarávania a jeho následnej kontroly. "Stihnúť by sa to malo, pokiaľ všetky procesy pôjdu v časovom pláne, ktorý máme nastavený. Keď sa budova uzavrie, dá sa vo vnútri dokončovať. Omietky by sme potom mohli riešiť na skorú jar," skonštatoval pre TASR Kolesár.



Kaštieľ v Jelšave je trojpodlažný objekt z roku 1763, jeho neskorobaroková prestavba bola v štýle francúzskeho klasicizmu. Bol pristavaný k opevnenému dvojpodlažnému kaštieľu zo 17. storočia. V rámci projektu hradeného z nórskych fondov má v zrekonštruovaných priestoroch pribudnúť napríklad turistické informačné centrum, kaviareň či seminárna miestnosť.