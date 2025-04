Začali s budovaním náučného chodníka k Starému jelšavskému hradu

Jelšava 22. apríla (TASR) - Mesto Jelšava začalo s budovaním nového náučného chodníka, ktorý bude viesť k Starému jelšavskému hradu. Súčasťou zámeru samosprávy, na ktorý získala hneď dve dotácie, je i revitalizácia areálu zrúcaniny stredovekého hradu. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



S prácami na projekte samospráva začala v jarných mesiacoch po dlhej administratívnej príprave. Mesto ešte koncom roka 2024 na projekt získalo financie v rámci výzvy pre najmenej rozvinuté okresy i dotáciu od verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú viac ako 170.000 eur.



Samospráva v rámci projektu počíta s vybudovaním náučného chodníka, ktorý bude viesť po už existujúcej turistickej trase od pamiatkovej zóny v centre Jelšavy k zaniknutému Starému jelšavskému hradu. Náučný chodník s informačnými tabuľami bude dlhý viac ako štyri kilometre a bude niesť meno niekdajšieho majiteľa hradu Leustacha z Jelšavy.



S príchodom teplého počasia sa začalo s prípravnými stavebnými a zemnými prácami, a to najmä v lokalite Stará horáreň, ktorou bude trasa náučného chodníka prechádzať. Do prác sa už formou brigády zapojili aj miestni dobrovoľníci. „Pomohli s vypílením suchých drevín a opílením starých jabloní v záhrade Starej horárne, ktorá bude stanovišťom s oddychovou zónou. V tomto období sa riešia aj QR kódy s ďalšími informáciami, ktoré sa na tabule nezmestia,“ priblížil primátor.



Súčasťou zámeru mesta je i revitalizácia areálu Starého jelšavského hradu, ktorého história siaha do prvej polovice 15. storočia. Do dnešných čias sa z hradu zachovali len zvyšky opevnenia, hranolovej veže, paláca a niekoľkých ďalších hradných objektov. „Pôjde o rôzne prvky infraštruktúry a mobiliáru, vyznačí sa trasa, pribudnú náučné tabule i sedenie tak, aby sme nespôsobili škody na tejto pre nás vzácnej pamiatke,“ dodal Kolesár.



Vybudovanie Leustachovho náučného chodníka a revitalizácia Starého jelšavského hradu má podľa samosprávy prispieť najmä k rozvoju cestovného ruchu v meste a jeho okolí. „Určite to doplní mozaiku už ponúkaných atrakcií, akými sú zjazd na kolobežkách z lokality Hrádok od Ochtinskej aragonitovej jaskyne smerom do mesta, vyznačené turistické trasy na vyhliadku Koráb či lokalitu Slovenská skala, kde je krásny výhľad. Potom je to splav na rieke Muránke a samotná návšteva kaštieľa Coburgovcov a pamiatkovej zóny,“ vymenoval primátor.