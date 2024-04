Obnova severozápadného krídla kaštieľa v Jelšavej je na konci

Jelšava 25. apríla (TASR) - Obnova severozápadného krídla kaštieľa Coburgovcov v Jelšave, na ktorú samospráva získala z nórskych fondov takmer milión eur, je na konci. Na záverečnej konferencii v zrekonštruovaných priestoroch to vo štvrtok skonštatovali zástupcovia jelšavskej samosprávy.



Cieľom projektu podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu bolo vytvoriť v časti jelšavského kaštieľa historické, remeselné a ekologické centrum Gemera. Zrekonštruované priestory majú slúžiť na organizáciu rôznych podujatí, seminárov či workshopov s cieľom prepojiť verejnosť a odborníkov z rôznych oblastí.



"Na poschodí vznikla konferenčná miestnosť so zázemím. V spodnej časti nájdeme ďalšie zázemie, kotolňu a kaviareň, ktorá má dávať šancu dlhodobo nezamestnaným nájsť si svoju pracovnú pozíciu. Postupne vznikajú aj remeselné dielne na ukážku kováčstva alebo stolárstva, ale zamýšľame sa aj nad akýmsi remeselníckym centrom opätovného používania, kde ľudia budú môcť vyskúšať čalúnenie alebo opravu nábytku, aby sme veciam dali druhú šancu," priblížil pre TASR Ladislav Bíro, ktorý v rámci projektu pôsobil ako koordinátor.



Rekonštrukcia severozápadného krídla kaštieľa Coburgovcov sa začala v prvej polovici roka 2022. Práce mali byť pôvodne dokončené v auguste 2023, pôvodný zhotoviteľ však pred dokončením projektu zo stavby odišiel. Samospráva preto musela vysúťažiť nového dodávateľa prác a termín dokončenia posunúť.



Záchranné práce v kaštieli mesto prostredníctvom rôznych dotácií realizuje od roku 2015. "Už nastal ten správny čas, kedy si zaslúži pozornosť aj fasáda hlavného barokového krídla," priblížila koordinátorka pamiatkovej obnovy kaštieľa Viera Kozárová. Ako dodala, ďalším zámerom je obnova južného krídla, ktoré je aj vstupnou bránou do priestorov kaštieľa.



Financie na obnovu ďalších priestorov kaštieľa by chcela samospráva získať z európskych zdrojov prostredníctvom Integrovanej územnej investície Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Kraj projekt, ktorého rozpočet sa pohybuje na úrovni približne 1,7 milióna eur, vníma v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva ako prioritu, projekt ešte bude schvaľovať Rada partnerstva BBSK. "Je to veľmi dobre pripravená žiadosť. Čakáme na výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v momente, keď bude vyhlásená, bude môcť kaštieľ tieto eurofondy využiť," priblížil pre TASR podpredseda kraja Ján Beljak.



Kaštieľ v Jelšave je trojpodlažný objekt z roku 1763, jeho neskorobaroková prestavba bola v štýle francúzskeho klasicizmu. Bol pristavaný k opevnenému dvojpodlažnému kaštieľu zo 17. storočia. V jeho zadnej časti sa zachovali tri krídla s dvoma nárožnými vežami s obdĺžnikovým pôdorysom, strieľňami a detailmi renesančných okien.