Jelšava plánuje pokračovať v obnove kaštieľa Coburgovcov, chce dotáciu

Jelšava 8. marca (TASR) - Mesto Jelšava v okrese Revúca chce pokračovať v obnove historického kaštieľa Coburgovcov, kde v súčasnosti pomaly finišuje projekt podporený z takzvaných nórskych fondov. Na ďalšiu rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky chce samospráva získať financie od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Pre TASR to uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár.



O finančné prostriedky na ďalšie práce v rámci záchrany a obnovy coburgovského kaštieľa sa chce samospráva uchádzať prostredníctvom Integrovanej územnej investície BBSK, podanie žiadosti o dotáciu schválili poslanci mesta na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Celkový rozpočet mesto ešte vyčíslený nemá, podľa primátora by však malo ísť o približne 1,5 milióna eur. V rámci rekonštrukčných prác plánuje samospráva vychádzať zo štúdie využitia kaštieľa, ktorá bola začiatkom roka odprezentovaná na odbornej konferencii v Jelšave.



"Zhodli sme sa s pamiatkovým dozorom, reštaurátormi a architektmi na tom, že ideálne by bolo dokončiť strechu, následne uzavrieť kaštieľ výplňami okien, dať vnútorným priestorom určitú klímu a urobiť sanáciu omietok konzervačnou metódou," priblížil Kolesár. Ako dodal, realizáciou projektu by sa takisto podarilo zrekonštruovať ďalšie interiérové priestory kaštieľa, ktoré by tak mohli nájsť nové funkčné využitie.



Kaštieľ v Jelšave je trojpodlažný objekt z roku 1763, jeho neskorobaroková prestavba bola v štýle francúzskeho klasicizmu. Bol pristavaný k opevnenému dvojpodlažnému kaštieľu zo 17. storočia. Záchranné práce v kaštieli mesto prostredníctvom rôznych dotácií realizuje od roku 2015. V súčasnosti v ňom finišuje projekt, na ktorý samospráva získala z nórskeho finančného mechanizmu takmer milión eur. V severozápadnom krídle kaštieľa vďaka nórskym fondom pribudne napríklad turistické informačné centrum, kaviareň či seminárna miestnosť.