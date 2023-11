Jelšava plánuje zvyšovanie daní a poplatkov, zrušili aj múzeum

Jelšava 26. novembra (TASR) - Mesto Jelšava v okrese Revúca plánuje zvyšovať miestne dane a poplatky. Pre súčasnú finančnú situáciu samospráva od začiatku roka prijala i viacero šetriacich opatrení, jedným z nich bolo aj zrušenie mestského múzea. Pre TASR to uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár.



"Od začiatku roka sa boríme so sumou zhruba 70.000 až 100.000 eur, ktoré nám ustavične chýbajú. Museli sme zareagovať tým, že sme opatrenia prijímali už začiatkom roka," uviedol Kolesár. Ako dodal, mesto šetrilo na energiách či osvetlení a pristúpilo aj k analýze vlastných rozpočtových a príspevkových organizácií. "Ako najmenej bolestné pre udržanie chodu mesta a všetkých kompetencií, ktoré máme vykonávať, sa nám javilo siahnuť na kultúru," dodal primátor.



Poslanci mesta na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili zrušenie mestského múzea ako samostatnej rozpočtovej organizácie a odvolali tak aj jeho jedinú zamestnankyňu, ktorou bola riaditeľka múzea. Rozhodnutie však podľa primátora neznamená úplný zánik múzea. "Určite ho chceme mať v letnej turistickej sezóne k dispozícii, či už prostredníctvom brigádnikov, alebo smart riešení. Zbierky tam ostávajú," vysvetlil Kolesár.



V rámci riešenia nepriaznivej ekonomickej situácie plánuje samospráva v budúcom roku pristúpiť aj zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. "Oproti iným mestám zvyšujeme o niečo menej, keďže sme zvyšovali už predchádzajúce roky. Bude to niekde medzi 15 až 20 percentami," prezradil primátor s tým, že o návrhoch bude ešte rokovať MsZ.