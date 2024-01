Jelšava pokračuje v príprave projektu obnovy bývalej vojenskej bytovky

Jelšava 19. januára (TASR) - Mesto Jelšava pokračuje v prípravách projektu zameraného na rekonštrukciu bytového domu s bývalými vojenskými služobnými bytmi na Armádnej ulici. Samospráva v súčasnosti hľadá dodávateľa stavebných prác, žiadosť o financie plánuje podávať v prvej polovici tohto roka. Pre TASR to potvrdil primátor Jelšavy Milan Kolesár.



Samospráva v rámci projektu ešte v decembri 2023 vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk, záujemcovia sa do tendra môžu prihlasovať do 25. januára. V bývalej vojenskej bytovke by mesto chcelo vytvoriť 48 jedno- a dvojizbových bytov, predpokladaná hodnota zákazky predstavuje takmer tri milióny eur. Zámer chce mesto financovať prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. "Žiadosť budeme spracovávať po vyhodnotení verejného obstarávania," doplnil Kolesár.



Deväťpodlažný bytový dom na Armádnej ulici postavili v 70. rokoch minulého storočia po príchode sovietskych vojsk do Jelšavy pre potreby ubytovania vojakov, dôstojníkov a ich rodín. Neskôr bytovka slúžila slovenským profesionálnym vojakom z vojenského útvaru Jelšava, ktorý v meste pôsobil do roku 2006.



Myšlienkou obnoviť nevyužívaný bytový dom na Armádnej ulici sa mesto zaoberá už niekoľko rokov. V uplynulých rokoch samospráva zrekonštruovala už tri bytovky, ktoré v minulosti využívali vojaci. Týmto spôsobom v Jelšave pribudlo približne 50 nájomných bytov.