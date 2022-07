Jelšava rozšíri kapacitu MŠ, nová trieda vznikne v bývalej kuchyni

Jelšava 3. júla (TASR) - Mesto Jelšava rozšíri kapacitu materskej školy (MŠ), novú triedu zriadia v priestoroch dnes už nevyužívanej kuchyne. Na projekt má samospráva predschválené financie v rámci iniciatívy Catching Up Regions. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



"Využijeme nevyužívaný priestor bývalej kuchyne, pre školské zariadenia už varíme centrálne. Projekčne sme ho prerobili na ďalšiu triedu, kde bude možné umiestniť viac ako 20 detí," priblížil primátor.



Samospráva spoluprácu s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja a Svetovou bankou v rámci iniciatívy Catching Up Regions víta, rozšírenie kapacity škôlky pomôže mestu vyriešiť problém s nedostačujúcim počtom voľných miest. Ten podľa primátora súvisí i s novou legislatívou o povinnom predprimárnom vzdelávaní.



"V súčasnosti je v MŠ zapísaných okolo 80 detí. Piatou triedou obsiahneme požiadavku, ktorá vyplýva z demografie mesta. Občasne vieme prijať aj deti z okolitých obcí, ktoré nemajú vlastné škôlky," vysvetlil Kolesár.



Jelšava má v rámci prvej etapy podpory z iniciatívy Catching Up Regions možnosť čerpať financie aj na rekonštrukciu viacerých miestnych komunikácií a vybudovanie dvojice nových chodníkov. Ďalšie financie má mesto predschválené na vypracovanie deviatich projektových dokumentácií na projekty v sociálnej oblasti, školstve či turizme. Celkovo môže mesto v rámci podpory takzvaných dobiehajúcich regiónov získať viac ako dva milióny eur.