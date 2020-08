Jelšava investuje do opráv ciest viac ako 200.000 eur

Jelšava 17. augusta (TASR) – Sumu viac ako 200.000 eur investuje do opráv miestnych komunikácií samospráva mesta Jelšava v Revúckom okrese. TASR o tom informoval primátor Milan Kolesár, podľa ktorého ide o najväčšiu investíciu do ciest v meste za posledných 50 rokov.



„Zámer je opraviť všetky ulice, ale v tejto prvej etape sme sa vzhľadom na finančné možnosti mesta a ďalšie okolnosti rozhodli riešiť tie v najhoršom stave. Sú to napríklad časti Ulice 9. mája a Jesenského. Zrejme najväčšia časť investície pôjde do Ševcovskej ulice, kde asfalt dlhodobo nebol opravovaný. Po dokončení kanalizácie obnovíme aj Armádnu ulicu, ktorá tvorí vlastne bývalé vojenské sídlisko, kde sme rekonštruovali bytovky,“ konkretizoval primátor.



Doplnil, že samospráve sa už ozývajú ľudia, ktorí sa pýtajú, kedy budú zrekonštruované aj ich komunikácie. „Budeme sa snažiť v obnove pokračovať, ale aj tieto peniaze sme museli v rozpočte nájsť a budeme ich musieť splácať,“ podotkol Kolesár.