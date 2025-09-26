< sekcia Regióny
Jelšava slávnostne predstaví revitalizáciu Starého Jelšavského hradu
Autor TASR
Jelšava 26. septembra (TASR) - V meste Jelšava sa v piatok dopoludnia koná podujatie s názvom Znovuobjavenie Jelšavského hradu, v rámci ktorého samospráva predstaví výsledky revitalizácie hradného areálu. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.
Pre návštevníkov sú v rámci podujatia na Starom Jelšavskom hrade pripravené dobové ukážky historických zbraní a súbojov s mečom, stredoveký koncert i prehliadky hradu s odborníkom. Pre seniorov a osoby so zníženou pohyblivosťou bude zabezpečená i doprava. Súčasťou podujatia bude aj predstavenie revitalizácie hradného areálu z uplynulých mesiacov.
„Nešli sme do torzálnej architektúry, ktorá ešte nie je dostatočne archeologicky prebádaná, ale urobili sa infraštruktúrne prvky, ktoré nezasahujú do hodnotných častí pozostalého muriva,“ uviedol primátor. Ako dodal, v lokalite vybudovali prístupový chodník vedúci od lesnej cesty, ktorého súčasťou sú aj informačné tabule o hrade a živote v stredoveku. „Na hrade bola vytvorená aj vyhliadková terasa, pribudol tiež mobiliár, stoličky na sedenie či bezpečnostné prvky,“ doplnil Kolesár.
Jelšavská samospráva v tomto období dokončuje aj realizáciu ďalšieho projektu v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Ide o náučný chodník s informačnými tabuľami, ktorý bude viesť z pamiatkovej zóny mesta k zaniknutému Starému Jelšavskému hradu. Pomenovaný bude po niekdajšom majiteľovi hradu Leustachovi z Jelšavy, dokončiť ho plánujú tento rok. Náklady na revitalizáciu hradu a vybudovanie náučného chodníka dosiahli približne 180.000 eur. Samospráva projekty realizuje z externých zdrojov.
História Starého jelšavského hradu siaha do prvej polovice 15. storočia. Do dnešných čias sa z neho zachovali len zvyšky opevnenia, hranolovej veže, paláca a niekoľkých ďalších hradných objektov. Cieľom revitalizácie areálu a vybudovania náučného chodníka je zviditeľniť pamiatku a zatraktívniť lokalitu pre návštevníkov regiónu.
