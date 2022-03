V Jelšave ubytovali matku s deťmi z Ukrajiny, pomohli aj občania

Jelšava 2. marca (TASR) – Samospráva Jelšavy v okrese Revúca ubytovala vo svojich priestoroch prvých ľudí prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny. Rekreačnú chatu poskytla matke s dvoma deťmi. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Milan Kolesár, finančne rodine pomohli i obyvatelia mesta.



Mesto Jelšava sa rozhodlo ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny poskytnúť ako núdzové ubytovanie svoje rekreačné zariadenia v správe mestských lesov a mestských služieb, ktorých celková kapacita dosahuje 21 lôžok. V jednom z priestorov začiatkom týždňa ubytovali matku s dvoma deťmi.



"Pôvodne mali prísť už v piatok, potom to bola sobota, a potom nedeľa. Nakoniec prišli v pondelok v noci, z toho usudzujem, že situácia je tam veľmi náročná a nepriehľadná," priblížil Kolesár. Ako dodal, samospráva je v kontakte s jedným z dobrovoľníkov na slovensko-ukrajinskej hranici, ktorý v prípade potreby sprostredkuje kontakt medzi mestom a ľuďmi v núdzi.



Rodinu z Ukrajiny ubytovanú v Jelšave už navštívili aj sociálni pracovníci a členovia Červeného kríža. "Zobrali ich aj na obhliadku nášho mesta aj do Revúcej na nejaké to posedenie pri káve, aby sa aklimatizovali a cítili, že sú tu priateľsky vítaní," povedal Kolesár.



Primátora milo prekvapila aj solidarita obyvateľov mesta. Finančnú pomoc pre rodinu z Ukrajiny vyzbierali aj ľudia z nízkopríjmových rodín, ktorí v meste pôsobia napríklad v rámci miestnej občianskej poriadkovej služby. "Seniori z Jednoty dôchodcov sa zas ponúkli, že im budú variť obedy," dodal Kolesár.