Jelšava vlani hospodárila s prebytkom

Jelšava 11. februára (TASR) – Dobrým hospodárením a konečným rozpočtovým prebytkom sa vyznačoval uplynulý rok v meste Jelšava v okrese Revúca. TASR o tom informoval primátor Milan Kolesár.



„Vlaňajší rozpočet nám vyšiel tak, že sme vytvorili prebytok zhruba 34.000 eur. Z toho pohľadu som spokojný, neškrtili sme, investovali sme,“ poznamenal primátor.



Medzi hlavné investičné akcie vlaňajška podľa jeho slov patrila systematická záchrana coburgovského kaštieľa, národnej kultúrnej pamiatky na Námestí republiky. „Boli sme podporení cez ministerstvo kultúry, opäť tam pracovali 15 uchádzači o zamestnanie z úradu práce,“ konkretizoval Kolesár.



Investovať sa podľa jeho slov podarilo aj do vybavenia miestnej základnej školy či do rekonštrukcie športovísk na štadióne. Samospráva tiež získala financie z projektu na opatrovateľskú službu, čo im podľa primátora trochu odbremenilo rozpočet. „Investovali sme tiež do strechy budovy kolkárne,“ dodal.



Jednou z priorít na tento rok je zámer zriadenia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, kde sa Jelšava uchádza o dotáciu, či rekonštrukcia komunitného centra, na ktorú už majú schválenú žiadosť. „Mali sme tam problém s vlhkosťou, keďže ide o staršiu budovu bývalého meštianskeho domu a pôvodná rekonštrukcia všetko neriešila,“ vysvetlil primátor.



Dodal, že vlaňajší rok vníma aj z osobného pohľadu, keďže prvý raz v živote bol dlhšie v nemocnici a práceneschopný. „Takže na tri mesiace som vypadol z kolobehu života samosprávy. Napriek tomu si myslím, že sa podarilo dosť veľa vecí,“ uzavrel Kolesár.