Jelšava: Výstava v múzeu približuje obdobie medzivojnového Českosloven

Jelšava 1. februára (TASR) – Do čias medzivojnovej Československej republiky (ČSR) zavedie návštevníkov Mestského múzea Jelšava v okrese Revúca aktuálna výstava Gemer v období prvej ČSR. Ako pre TASR uviedla riaditeľka múzea Tatiana Strelková, ide o pôvodnú výstavu Baníckeho múzea (BM) v Rožňave, ktorá je v Jelšave sprístupnená až do odvolania.



Základom výstavy sú banery, ktoré prezentujú rôzne oblasti života v Československu v medzivojnovom období, napríklad hospodárstvo či politiku. „Predbežne sme sa dohodli s riaditeľom BM Pavlom Lackaničom, že nám ako sprievodné podujatia zabezpečia aj prednášky, ktoré s touto témou súvisia. Takisto predmety, ktoré sú súčasťou výstavy a patria do archívu BM, nám budú počas týchto prednášok zapožičané a prezentované u nás v Jelšave,“ povedala Strelková.



Dodala, že prvá z prednášok bola už počas vernisáže a týkala sa československej armády. Výstava však má podľa nej slúžiť aj žiakom miestnej základnej školy v rámci vyučovania predmetu dejepis.