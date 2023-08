Jelšava z úveru vymenila osvetlenie v štyroch budovách, očakáva úsporu

Jelšava 26. augusta (TASR) - Mesto Jelšava v uplynulom období realizovalo komplexnú výmenu osvetlenia v štyroch svojich budovách. Na tento účel využilo úver vo výške viac ako 50.000 eur, úsporu na elektrickej energie očakáva na úrovni približne 70 percent. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



"Do tohto zámeru sme vybrali štyri objekty. Ide o budovy, kde sú vyššie spotreby a kde sa pracuje aj večer," skonštatoval primátor. Komplexnú výmenu osvetlenia samospráva realizovala v priestoroch mestského úradu, v zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári i v materskej škole.



Mesto odhaduje, že po výmene svietidiel bude v budovách na osvetlenie spotrebovávať približne 30 percent doterajšieho výkonu. Na projekt samospráva využila úver vo výške viac ako 50.000 eur, ktorý mestu poskytol Environmentálny fond.



"Máme to rozdelené na 10 rokov, nemalo by nás to veľmi zaťažiť. Bude sa to splácať z úspory elektrickej energie v týchto budovách," priblížil primátor s tým, že výhodou získaného úveru je nízky úrok.



Samospráva v súvislosti s vývojom situácie na energetickom trhu očakáva v budúcom roku zvýšené výdavky na elektrickú energiu, hľadať chce preto riešenia aj na ďalšie úsporné opatrenia. "Ak bude možnosť, máme záujem pokračovať a hľadať ďalšie alternatívne spôsoby či už vykurovania alebo osvetlenia," dodal Kolesár.