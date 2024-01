Jelšava získala 500.000 eur na občianske hliadky

Jelšava 22. januára (TASR) - Mesto Jelšava v okrese Revúca získalo približne 500.000 eur na ďalšie fungovanie projektu miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOaPS). Takzvané občianske hliadky sú podľa samosprávy veľkým prínosom, v Jelšave v rôznych formách fungujú už vyše 15 rokov. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



Projekt MOaPS v Jelšave potrvá do polovice roka 2026, hliadky bude tvoriť celkom 12 členov, občanov z marginalizovaných komunít. "Sú nápomocní mestskej polícii, máme dosť nízky počet členov mestskej polície, nevieme si viac dovoliť. Je to významná pomoc pri hliadkovaní v meste," skonštatoval primátor.



Občianske hliadky majú v Jelšave dlhoročnú tradíciu, v rámci prvých projektov pomáhali najmä pri dohliadaní na bezpečnosť detí prechádzajúcich cez priechody pre chodcov. "Fungujú u nás už minimálne 15 rokov v rôznych formách a s rôznou podporou finančného krytia," dodal Kolesár s tým, že podľa jeho názoru sú práve občianske hliadky spomedzi projektov zameraných na integráciu marginalizovaných komunít pre samosprávy najväčším prínosom.



Hliadky zložené z občanov mesta budú aj v najbližších dvoch rokoch v Jelšave spolupracovať s mestskou políciou. Fungovať budú v dvoch zmenách, pričom poobedňajšia trvá až do večerných hodín. "Majú svoj rajón, chodia po uliciach a dohliadajú na poriadok a bezpečnosť v meste. Pomáhajú aj pri vyhľadávaní čiernych skládok či pri rôznych podujatiach," priblížil primátor.