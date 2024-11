Jelšava získala financie na obnovu vojenskej bytovky, vznikne 48 bytov

Jelšava 27. novembra (TASR) - Mesto Jelšava v okrese Revúca zrekonštruuje doposiaľ nevyužívaný bytový dom s bývalými vojenskými služobnými bytmi na Armádnej ulici. Samospráva bola úspešná so žiadosťou o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), v obnovenej bytovke vznikne 48 nových nájomných bytov. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



Bytový dom na Armádnej ulici mesto v minulosti nadobudlo do vlastníctva od Ministerstva obrany SR. Objekt bol postavený v 70. rokoch minulého storočia po príchode sovietskych vojsk do Jelšavy. Neskôr tu bývali slovenskí vojaci z vojenského útvaru, ktorý v meste pôsobil do roku 2006.



Myšlienkou zrekonštruovať nevyužívaný bytový dom sa samospráva zaoberala niekoľko rokov. Aktuálne bolo mesto úspešné so žiadosťou o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške viac ako dvoch miliónov eur. Na obnovu bytovky by malo mesto získať aj štátnu dotáciu.



"Celkový rozpočet rekonštrukcie je 3.291.000 eur. Ešte uvidíme, ako sa v rámci projektu prejaví inflácia a nová DPH," skonštatoval primátor. Ako dodal, samotné práce sú naplánované na 18 mesiacov a začať by sa mali už v januári. "Ak zadministrujeme všetky podmienky, ktoré ŠFRB uviedlo, myslím si, že by sa stavba mala odovzdať ku koncu roka alebo začiatkom roka 2025," uviedol Kolesár.



Samospráva v rámci projektu počíta so vznikom 48 nových jedno- a dvojizbových bytov. Mesto v ostatných rokoch zrekonštruovalo už tri bytovky, ktoré v minulosti využívali vojaci. Týmto spôsobom v rámci Jelšavy pribudlo približne 50 nájomných bytov, záujem o ne majú okrem obyvateľov mesta i ľudia z okolitých obcí. "Dlhodobo evidujeme vždy vyšší počet žiadostí. Teraz keď už vieme, že to naberá reálne kontúry, sadneme si k registru a žiadateľov začneme posudzovať," priblížil Kolesár.